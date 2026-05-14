El CEB Sant Jordi guanya els Premis Basket Girlz amb un projecte per frenar l'abandó del bàsquet femení
El club de Rubí (Barcelona), amb més de 60 anys d'història, rep 10.000 euros d'Endesa per desenvolupar 'Sigue Jugando', una iniciativa que busca frenar l'abandonament esportiu a través del suport a la salut mental de les adolescents
El CEB Sant Jordi de Rubí ha estat el guanyador de la segona edició dels Premis Basket Girlz gràcies a 'Segueix Jugant', una iniciativa pensada per combatre l'abandó del bàsquet femení durant l'adolescència i donar suport al benestar emocional i psicològic de les jugadores. El projecte, impulsat per l'històric club català, ha estat reconegut amb una dotació de 10.000 euros que permetrà engegar un nou departament de salut mental destinat a acompanyar les seves jugadores.
La proposta va ser seleccionada entre més d’un centenar de candidatures presentades en aquesta edició dels premis, una dada que reflecteix el creixement de la iniciativa, que ha registrat un augment superior al 30% respecte a la convocatòria de l’any passat. L'elecció del guanyador es va decidir després de la votació conjunta de la Federació Espanyola de Bàsquet, Law6 –guanyador de la primera edició– i Endesa, impulsora de la iniciativa.
'Segueix Jugant' posa el focus en una etapa especialment delicada per a moltes esportistes joves. L'adolescència sol coincidir amb el moment en què augmenten les exigències acadèmiques, socials i emocionals, factors que en molts casos acaben provocant la sortida prematura de l'esport. La proposta del CEB Sant Jordi busca precisament donar resposta a aquesta realitat mitjançant un acompanyament psicològic específic dins del propi entorn del club.
Una “Zona 0” com a espai segur
L’ajuda econòmica servirà per habilitar una zona de consultes de suport psicològic dins de l’entitat. Aquest espai, batejat com a “Zona 0”, estarà dirigit per un professional especialitzat en psicologia esportiva i funcionarà com a punt de referència per a les jugadores. L'objectiu és oferir un entorn segur on puguin expressar preocupacions, compartir experiències i treballar el benestar emocional sense por de sentir-se jutjades.
El projecte també contempla la realització de tallers psicoemocionals cada dos mesos. Aquestes sessions estaran orientades a reforçar eines per gestionar situacions com l’estrès, l’ansietat o la pressió competitiva, factors que poden incidir directament en la continuïtat esportiva de moltes adolescents.
A més del suport econòmic, el premi inclou una jornada de formació amb la psicòloga Mar Rovira, que permetrà al club aprofundir en coneixements i estratègies per continuar desenvolupant aquesta línia de treball.
Un club històric amb mirada social
El CEB Sant Jordi és una de les entitats esportives amb més tradició a Rubí. Amb més de sis dècades d'història, el club ha mantingut una forta aposta pel bàsquet i per la transmissió de valors com ara la companyonia, l'esforç i el respecte. En aquest context, la posada en marxa de “Segueix Jugant” neix d'una necessitat detectada els darrers anys pels responsables de l'entitat.
Des del club expliquen que l'augment de casos relacionats amb la pressió competitiva, l'ansietat o fins i tot trastorns de la conducta alimentària ha posat en relleu la importància de comptar amb mecanismes de detecció primerenca i acompanyament dins l'àmbit esportiu. Consideren, a més, que el bàsquet pot tenir un paper clau no només en el desenvolupament físic de les joves, sinó també en la construcció de la resiliència emocional, l'autoconfiança i una gestió saludable de les emocions.
La segona edició dels Premis Basket Girlz reforça el compromís d'Endesa amb el bàsquet com a part de la seva estratègia de patrocini amb propòsit, una manera d'entendre el patrocini esportiu que busca generar un impacte positiu més enllà de la competició. A través d'aquest programa, Endesa continua vinculant la seva aposta pel bàsquet a projectes amb impacte real a la comunitat, utilitzant l'esport com a eina per promoure la igualtat d'oportunitats, la inclusió i el desenvolupament personal.
