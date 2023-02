Situa al coll de la Llosa (1860 m), entre les comarques del Capcir i el Conflent, a la Catalunya del Nord, l'estació de nòrdic de la Llosa és una de les poques estacions de fons des de les que podem veure el mar i, també, es distingeix per tenir a dins del mateix domini esquiable un refugi de muntanya, el del Coll del Torn. En aquest autèntic i genuí refugi hi ha servei de restaurant de muntanya amb vistes panoràmiques al llac de Matamala, les Angles o el Roc d'Aude, entre altres cims i paratges d'alta muntanya.

La Llosa forma part del gran domini esquiable Espace Nórdique du Capcir i està associada a Les Neus Catalanes. Ofereix un espai amb 56 km de circuits trepitjats diàriament, per a estil patinador i clàssic, també amb dos circuits de raquetes de neu i amb espais per a la pràctica del Biatló amb làser, zona de trineus, etc.

A més, a la base principal de l'estació, situada en un petit pla al mateix coll de la Llosa (1.860 m) trobem tots els serveis, com a restaurant, botiga de venda i lloguer de material, servei mèdic, escola d'esquí per a modalitats nòrdiques, sanitaris, aparcament i sala de pícnic.

Famílies i també esportistes

Durant la visita a l'Espai Nòrdic del Capcir no només vaig gaudir de bona neu i paisatges fantàstics amb boscos de pi negre i avets, encara amb les branques carregades de neu, sinó que vaig encertar un dia de sol i atmosfera neta que em va permetre observar el massís del Canigó a un cop de pedra, el circ de Cambra d'Ase encara a l'ombra, o el poble i estació dels Angles encara ben cobert d'un bon gruix de neu.

Durant la visita vaig parlar amb Guy Betoin, responsable comercial i receptiu del domini esquiable i amb alguns dels seus clients. A peu d'inici d'un dels circuits per a esquí de fons, va explicar que "la clientela de l'espai de nòrdic del Capcir és variada. Venen de Barcelona, Montpeller, Tolosa... i tant poden ser famílies com esportistes de clubs, com ara els del Puigcerdà Esquí Club".

A punt de començar a fer una excursió amb raquetes de neu per un dels circuits hi havia en Jesús Ribera, del Centre Excursionista de Súria, acompanyat per la Paqui i en Pere. Havien vingut a explorar el terreny de cara a una excursió de grup que volen preparar a la zona de cara a la setmana vinent. "Volíem saber com està de neu per portar el grup, i per això hem vingut un parell de dies abans", argumentava, i es reafirmava en la decisió de venir a La Llosa perquè ja coneixien la zona i perquè és un bon lloc, "per fer salut, perquè és bonic i perquè per als qui s'inicien en les raquetes hi ha força coses a fer”.

Cap al refugi del Coll del Torn, enfilats en una moto de neu, vam travessar boscos de pi negre i algun avet amb un paisatge propi de postal nadalenca. Arribats al refugi, ja hi havien arribat els primers esquiadors. Entre aquests en Marc Puigdomènec i en Raül Sales, de Vic i Centelles, respectivament. Havien fet el segon puja-i-baixa de la setmana per venir a esquiar aquí. En Marc deia que havien vingut a La Llosa perquè "tot i que tenim el forfet de Tot-Nòrdic, el de les estacions catalanes, si podem esquiar aquí ho fem, perquè ara hi ha més neu en aquesta zona", raonava.

Al mateix refugi i a punt de reiniciar l'esquiada, ens hi vam trobar en Roger Boixader, de Berga, que havia vingut amb un amic seu, que és qui li va comentar de venir precisament a aquesta estació. En Roger és esquiador de clàssic i havia vingut a provar amb l'estil patinador. Van optar per La Llosa perquè sabien que "hi havia bona neu i que faria un bon dia" i ho van fer amb un puja-i-baixa d'un sol dia des de la capital del Berguedà.

Ja de tornada cap al restaurant principal, ens vam creuar amb alguns esquiadors d'estil clàssic, majoritàriament, i alguns menys l'estil patinador. El bosc es mantenia amb una aparença de postal nadalenca. Feia fred i la neu no volia caure de les branques.

Un grup d'estudiants de Mallorca

A la zona principal de Coll de La Llosa, vam localitzar un grup d'estudiants de cursos formatius de grau mitjà d'esports de muntanya. Venien des de Mallorca i han estat una setmana a la zona. Andrea Caubet és una de les professores-instructores que els acompanyava i quan li vaig preguntar el perquè eren a La Llosa em va respondre que "venen de Mallorca a fer part de la formació aquí. Estan una setmana per la zona, han fet 4 dies d'esquí alpí i avui tocava esquí de fons i hem vingut aquí", detallava.

A la una de la tarda i el sol continuava brillant ben radiant al coll de la Llosa. Continuaven arribant o marxant alguns esquiadors i/o curiosos a l'aparcament de l'estació de fons, mentre que al menjador interior del restaurant alguns pocs comensals ja estaven amb el plat a taula. Altres, a la terrassa exterior, semblava que deixaven passar temps abans de passar a dinar a l'interior. L'ambient era distès, alegre i gens massificat, tot el contrari. És clar, era divendres, un dia tranquil en qualsevol estació de fons.

Des de la terrassa del bar i mirant cap a sud s'observava el bosc de pi negre i avets que hi ha davant mateix, i es podia comparar amb un paisatge més propi d'un país nòrdic que no pas d'un país mediterrani. Els arbres encara mantenien la neu i la temperatura, que malgrat el sol, continuava sent molt freda. Un divendres de cel blau intens, fred i bona neu, i que vistes les prediccions meteorològiques és el que encara espera als esquiadors de fons en els propers dies.

Qui vulgui apropar-se aquests dies a La Llosa hi trobarà unes condicions gairebé excel·lents. Serà un encert. Aprofiteu-ho!