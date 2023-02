La família de les bessones rebia seguiment dels Serveis Socials de l'Ajuntament de Sallent

La família de les menors que es van precipitar del balcó d'un tercer pis aquest dimarts a Sallent rebia seguiment dels Serveis Socials de l'Ajuntament, segons ha confirmat el mateix consistori. Les bessones de 12 anys també rebien atenció psicològica al centre i seguiment especial per part d’una orientadora pedagògica per la seva situació familiar i social.

La menor que va morir ahir i la seva germana bessona, que es troba en estat crític però estable, haurien saltat voluntàriament dimarts a les tres de la tarda del balcó de casa seva, situada al carrer Estació de Sallent. Els Mossos van localitzar dues cadires davant del balcó que presumptament haurien utilitzat per saltar i també dues cartes manuscrites que estan en poder dels investigadors policials i que podrien ajudar a esclarir què hauria portat a les menors a prendre aquesta decisió.

L'instant de l'accident

Els fets van tenir lloc aquest dimarts al voltant de les tres de la tarda. En el moment de la caiguda, la mare de les nenes estava treballant a un establiment del mateix municipi i el pare estava a la part contrària de la casa. Els investigadors des d'un principi van desestimar que hi hagués indicis d'activitat criminal. Els motius que haurien portat a les menors a prendre la decisió de saltar són encara desconegudes.

Mostres de condol

Aquest matí alguns veïns han col·locat un cartell amb el missatge "T'has guanyat el cel, petita. Justícia" i han encès algunes espelmes al costat com a record per la bessona que va morir ahir per la caiguda. Els carrers del poble encara estaven engalanats de Carnaval, tot i que la festa ha quedat anul·lada. De fet, l'Ajuntament de Sallent va decretar tres dies de dol a causa de l'incident amb la conseqüent suspensió de tots els actes públics, fins i tot el de la festa més representativa del municipi. Ahir, a més, es va fer un minut de silenci a la plaça de l'Ajuntament amb desenes de persones presents per recordar la bessona que va morir ahir i donar suport a la que es troba hospitalitzada a l'hospital Parc Taulí de Sabadell.

L'institut Llobregat, en el qual les bessones cursaven 1r d'ESO, ha obert avui malgrat els fets. D’acord als protocols d’Educació i Salut, el centre ha disposat d'especialistes propis i externs per ajudar els alumnes a gestionar aquest moment tant complicat. De fet, durant el matí s'ha pogut veure alguna ambulància del SEM davant del centre educatiu.

Assetjament escolar

Un veí i cosí segon de les dues germanes ha assegurat aquest dimecres que les dues bessones patien bullying per part de companys de l'institut Llobregat, on cursaven 1r d'ESO "pel simple fet de ser argentines". Una de les bessones també hauria manifestat la seva voluntat de canviar de sexe, segons han explicat fonts properes a la família, tot i que es desconeix en quin punt del trànsit sexual es trobava. Tot i això, no es pot definir en quin grau existien aquests conflictes amb altres estudiants i si tenen relació amb el fatal desenllaç. I és que, malauradament, l'assetjament escolar és una realitat en molts centres de Catalunya.

El familiar ha dit també que desconeix si el centre educatiu n'era conscient i si s'havia fet alguna actuació al respecte. Afirma també que les dues bessones tenen un altre germà petit que també era assetjat. Per altra banda, desconeixia si al domicili hi havia problemes familiars o econòmics, que podrien també ser un dels motius. La família portava prop de dos anys a Sallent i les menors havien anat a l'escola Torres Amat, on ja s'hauria produït algun conflicte, segons han explicat fonts properes a Regió7.

Per altra banda, els Serveis Territorials d’Educació i l'institut "no contemplen a hores d’ara la hipòtesi del bullying en relació a la mort", ha apuntat el Departament d'Educació a Regió7. En aquest sentit fonts del departament asseguren que les dues alumnes rebien atenció psicològica al centre i també seguiment especial per part d'una orientadora pedagògica per la seva situació familiar i social. De fet, una d'elles havia estat derivada als serveis de salut mental (CESMIJ). En tot cas, tant Educació com l'Ajuntament de Sallent asseguren que no s'havia activat cap protocol per bullying a l'escola.

Els Mossos d'Esquadra, per la seva banda, no descarten cap hipòtesi i mantenen la investigació oberta per tal d'esclarir què hauria motivat les dues nenes de 12 anys a tirar-se del balcó de casa seva.