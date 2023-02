Un familiar de les bessones de Sallent assegura que les nenes patien bullying a l'institut

Un veí i familiar de les germanes bessones que aquest dimarts es van precipitar des d'un tercer pis a Sallent ha assegurat que les nenes patien bullying a l'institut "pel simple fet de ser argentines". "Són dues criatures molt maques. Sé que tenien depressió i patien bullying a l'escola", afirma el Kevin. En aquest sentit, el veí diu que desconeix si el centre educatiu era conscient de la situació i si havia fet alguna actuació al respecte. Afirma també que hi ha un altre germà que també és assetjat. Sobre les cartes escrites per les menors que es van trobar al lloc dels fets, el familiar desconeix quin era el seu contingut però assegura que les nenes tenien previst començar a anar al psicòleg.

D'altra banda, en declaracions a Regió7, l'alcalde del municipi, Oriol Ribalta, ha explicat que el consistori no té constància que les menors haguessin patit assetjament escolar. Els Serveis Territorials del Departament d’Educació han mantingut una reunió i s’han posat a disposició del centre per gestionar de la millor manera els fets. Fonts d’Educació han insistit que la investigació dels Mossos descarta la hipòtesi del bullying.

L'accident va tenir lloc aquest dimarts passades les tres de la tarda al carrer Estació, en un habitatge plurifamiliar de la cruïlla d'entrada a la població, a l'alçada del Pont Vell o de Pere Otger. Una nena de 12 anys va morir i la seva germana bessona es troba en estat crític després de precipitar-se des del balcó del seu domicili. Els dispositius policials van acudir conjuntament amb els serveis d'emergències mèdiques (SEM) que van intentar reanimar a una de les noies, però havia mort en la mateixa caiguda. A l'altra la van estabilitzar i la van evacuar molt greu cap a l'hospital Parc Taulí de Sabadell. Actualment, la menor està en estat crític però estable. Es tracta de dues germanes, filles d'una família de nacionalitat argentina que ja feia més de dos anys que s’havia instal·lat a Sallent.

Els Mossos han assegurat que la investigació se centra ara a determinar si la caiguda ha estat accidental o voluntària, tenint en compte que, al balcó per on s'han precipitat, hi havia dues cadires que haurien utilitzat per alçar-se abans de la caiguda, així com dos escrits de les dues noies. El veí i familiar de les germanes bessones consultat per aquest diari desconeix si hi havia problemes familiars o econòmics.

L'Ajuntament ha decretat tres dies de dol i ha cancel·lat tots els actes del Carnaval com a mostra de condol. Aquest migdia, a les 13 hores, es farà un minut de silenci a la plaça de la Vila.