La plataforma pro espais verds a Manresa recull 2.191 signatures i demana fer una consulta popular no referendària

La plataforma Salvem espais verds de Manresa ha recollit i ha lliurat 2.191 signatures a l’Ajuntament de Manresa, i ha fet la sol·licitud per poder fer una consulta popular no referendària sobre la protecció dels entorns escolars. L'Ajuntament els demanava 8.388 signatures amb fotografia del DNI o del NIE de persones empadronades que poguessin votar a les eleccions municipals (unes 52.000 persones) per poder fer una consulta, petició amb la qual va mostrar la seva disconformitat la plataforma perquè, d’una banda, explica, "era una fita desproporcionada de votants a Manresa (un 16%) i, d’una altra banda, fotografiar 8.000 carnets i tenir aquesta informació als mòbils personals era perillós, a banda que, moltes persones, amb aquesta premissa, no hi voldrien participar". Afegeix que "l’Ajuntament no va oferir cap més opció viable que la consulta referendària".

De consulta referendària a no referendària

És per aquest motiu que la plataforma va demanar les signatures sense el DNI, assignant certes persones com a fedatàries. Un cop recollides 2.191 signatures, i després de contrastar les experiències en altres municipis, sol·licita poder fer una consulta popular no referendària, "com diu el reglament municipal de participació, en el qual es demanen només 1.200 signatures", fa notar.

Constata que "de consultes populars se n'han fet moltes i se'n fan per motius molt diversos; la més coneguda és la del 9-N de 2014 feta a tot Catalunya, però altres municipis n'han fet per demanar l'opinió dels seus veïns per canviar de nom del municipi com la Bisbal de Falset (16/04/2024), la instal·lació d'una planta embotelladora i hotel-balneari al municipi de Gósol (16/03/2023), la celebració de les vaquetes a Santpedor (17/10/2019) i la modificació del Pla General d'Ordenació Urbanístic del municipi a Cervelló (24/3/2016), entre moltes altres.

No entén com és que hi ha tantes traves

La pregunta que es vol formular a Manresa en aquesta consulta popular és: "Vols que els espais adjacents als centres escolars que no estan edificats siguin considerats com a parcs i jardins i que, per tant, no s'hi pugui edificar?". La plataforma diu que no entén com és que hi ha tantes traves i és tan difícil poder fer una pregunta a la ciutadania sobre un tema que en aquests mesos de recollir signatures s’ha demostrat que preocupa a manresans i manresanes: els espais verds de la ciutat. I denuncia que l'Ajuntament de Manresa els ha volgut menystenir i ha dificultat tot el procés des de bon inici, especialment, volent fer-los recollir més de vuit mil signatures amb una foto del DNI. "Això només demostra com entén la participació ciutadana i quin valor dona a l'opinió dels veïns i veïnes", rebla.

Solar de la carretera del Pont de Vilomara, al costat de l'escola Ítaca, on han d'anar els blocs de pisos / Arxiu/Oscar Bayona

La gènesi de la plataforma

La plataforma va néixer per oposar-se al projecte de la construcció d’habitatges al costat de l’escola Ítaca del barri de la Sagrada Família, on fins ara hi havia horts. El projecte preveu dos blocs amb baixos i tres pisos d'altura, i un tercer bloc amb baixos i amb set pisos d'altura. Hi anirien una seixantena d’habitatges de protecció oficial. Consideren que els edificis de pisos no casen amb una escola al costat ni en un barri amb un entorn mancat de zones verdes. Sempre han insistit que no estan en contra del projecte sinó del lloc on es vol dur a terme.