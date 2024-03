La plataforma Salvem Espais Verds Sagrada Família ha iniciat una recollida de signatures per poder sol·licitar legalment la celebració d’una consulta popular a Manresa per demanar que els entorns escolars dels nous centres d’ensenyament siguin parcs i jardins, i no s’hi pugui edificar.

És una missió pràcticament impossible perquè, segons han denunciat portaveus de la plataforma, l’Ajuntament els demana 8.388 signatures que han d’aconseguir en tres mesos i han d’estar degudament identificades i acreditades amb foto digital dels DNI de cadascuna d’elles. S’hi han posat igualment, però han denunciat que el govern de Manresa només ha fet que posar traves per desmotivar i desacreditar la proposta.

La plataforma va néixer per oposar-se al projecte de la construcció d’habitatges al costat mateix de l’escola Ítaca del barri de la Sagrada Família, on fins ara hi havia horts. Tindria dos blocs amb baixos i tres pisos d’alçada, i un bloc amb baixos i set pisos. Hi anirien una seixantena d’habitatges de protecció oficial. Consideren que els edificis de pisos no casen amb una escola al costat ni en un barri un entorn mancat de zones verdes.

Consulta a tota la ciutat

A partir d’aquí van plantejar fer una consulta a nivell de tota la ciutat, no tan sols a la Sagrada Família, per demanar espais verds als voltants de les escoles noves. Després de mesos d’espera, l’Ajuntament els ha contestat que faran falta les esmentades 8.388 signatures per demanar el referèndum ciutadà que no seria vinculant, segons han explicat aquest dijous portaveus de la plataforma.

Consideren que l’Ajuntament ha fet la lectura més que restrictiva a l’hora de reclamar requisits per fer la consulta. La normativa catalana que regula aquest tipus de consultes està escapçada pel Tribunal Constitucional. A més a més, l’última paraula la tindria el govern central.

Reclamen un canvi d’actitud del govern municipal i que es reconegui la figura de «fedataris especials», gent que jura que les signatures són vàlides i que s’han recollit sense coaccions, igual que es fa a Barcelona. Afirmen, també, que consultes que afecten temes de tota la ciutat se n’han dut a terme a poblacions com Salt.

Fan notar, així mateix, que els hi demanen recollir 1.400 signatures més que els vots que va tenir el principal partit que govern, Esquerra, que va obtenir prop de 6.000 vots.

Tot i això han iniciat la recollida de signatures. Els primers en fer-ho han sigut els membres de la plataforma Marta Pérez, Yolanda Delgado, Roger Canyadell i Albert Prat. Es podrà signar a la seu de l’Associació de Veïns de la Sagrada Família, al carrer Penedès, i també a parades itinerants que instal·laran per Manresa fins al maig.

Segons els portaveus de la plataforma, amb l’inici de recollida de signatures volen qüestionar la participació ciutadana a Manresa i el model de ciutat, on creuen que hi hauria d’haver més espais «amables i agradables, refugis climàtics en harmonia amb l’entorn natural». En canvi, es queixen que a Manresa s’opta pel «contrari, amb ciment i més ciment».

El projecte dels edificis d’habitatges el promou la cooperativa Sostre Cívic. Té un pressupost de 13,5 milions, des quals 2,5 els aporten els fons europeus Next Generation. El tema s’ha debatut al ple municipal, i el govern considera que no ha d’afectar l’escola Ítaca tot i tenir-lo just al costat.

L’edifici s’ha de construir a la cruïlla del carrer Pilar Bertran amb carretera del Pont de Vilomara. La previsió és que les obres s’iniciïn aquest any i s’enllesteixin el 2016. Segons la plataforma, ja han començat a fer sondejos sobre el terreny.