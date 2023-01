El 6 de gener, el saló de Sortejos de la Societat Estatal de Loteries i Apostes de l’Estat (SELAE) tornarà a obrir les portes per celebrar la Loteria del Nen 2023, també coneguda com la rifa de Reis, un sorteig que cada any congrega més fidels i que dona una nova oportunitat d’acabar les festes amb una bona pessigada de diners a la butxaca.

De la mateixa manera que passa amb la Loteria de Nadal, a mesura que s’acosta la data de celebració, molts comencen a preguntar-se quants diners poden aconseguir per dècim jugat. Els premis de la Loteria del Nen 2023 queden de la següent manera: Primer premi: 200.000 euros el dècim (168.000 després d’impostos)

Segon premi: 75.000 euros el dècim (68.000 després d’impostos)

Tercer premi: 25.000 euros el dècim

Extraccions de 4 xifres: 350 euros el dècim

Extraccions de 3 xifres: 100 euros el dècim

Extraccions de 2 xifres: 40 euros el dècim

Aproximacions al primer premi: 1.200 euros el dècim

Aproximacions al segon premi: 610 euros el dècim

Centena del primer premi: 100 euros el dècim

Centena del segon premi: 100 euros el dècim

Centena del tercer premi: 100 euros el dècim

Tres últimes xifres del primer premi: 100 euros el dècim

Tres últimes xifres del segon premi: 100 euros el dècim

Dues últimes xifres del primer premi: 100 euros el dècim

Reintegraments: 20 euros el dècim Quant es queda Hisenda Com ja va passar l’any passat, l’Agència Tributària s’emporta aquest any només un 20% dels premis superiors a 40.000 euros. Per tant, els primers 40.000 euros estan exempts de tributació. En el cas del Sorteig Extraordinari de la Loteria del Nen 2023, els únics dècims en què Hisenda s’emportarà una part seran els corresponents al primer i segon premi.