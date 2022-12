Amb un simbòlic tall de cinta i molt confeti, aquest dimarts a la tarda s’ha inaugurat el Campi qui Jugui de Manresa al Palau Firal. El mateix lloc on es va celebrar per primera vegada fa 36 anys.

La mestra de cerimònies ha sigut l’animadora infantil Maria Navarrete, i l’esmentat tall de cinta l’ha protagonitzat l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, acompanyat per la regidora d’Infància, Joventut i Gent Gran, Rosa Maria Ortega, envoltats de desenes de nens i nenes. Esperaven això, que la cinta i el confeti saltés pels aires per poder entrar d’una vegada al saló de la infància i la joventut.

D'entrada, un castell inflable

El primer que es trobaran els visitants del Campi serà un castell inflable. A mà dreta, un laberint còsmic que s’ha de seguir amb lots de llum ultraviolada, i a l’esquerra el joc de les deixalles especials per aprendre a tirar al contenidor que correspon tot de brossa que hi ha enterrada sota la sorra.

A partir d’aquí s’obre tot un món per infants i joves. Hi ha l’espai de jocs per a nens de 0 a 3 anys, es pot jugar a bàsquet amb cadira de rodes per experimentar què se sent i posar-se a la pell de les persones que tenen problemes de mobilitat, tobogans gegants d’aire que de seguida han generat cues per pujar-hi, una petita piscina de boles i tallers de tota mena. De galetes, de xapes, de pyssla -que és el que aquest dimarts a primera hora feien la Núria i l’Isona-, de titelles o de maquillatge que s’ha omplert en un moment.

Aquest any el Campi està dedicat a l’espai, a l’univers. Hi ha un planetari on es pot observar com és el cel des de la nit de Nadal fins a la nit de Reis. Al Campi també es pot jugar a fer construccions amb les petites peces de fusta del Kaplan o participar en un escape room on l’objectiu és superar diverses proves per poder obrir un cofre que amaga un tresor.

Activitats a l'exterior

Tot això i més a l’interior del Palau Firal. A l’exterior el Dani i l’Arnau van ser dels primers a aconseguir pujar als karts elèctrics. També n’hi ha de pedals i una pista de skate a més a més de llits elàstics i d’un circuit d’aventura per a grans i un altre per a més xics.

El que crida l’atenció, però, és una tirolina de 120 metres d’allargada -70 d’efectius segons l’organització- que creua tot l’espai exterior del pati del Palau Firal.

El Campi no s’ha deixat de fer mai, ni en plena pandèmia. Però els dos últims anys es van haver de retallar activitats i va passar de celebrar-se al complex esportiu del Vell Congost, on s’havia celebrat des del 2013, a l’Anònima, on era més fàcil controlar l’aforament i a més a més era a l’aire lliure. Ara ha tornat als seus orígens, al Palau Firal.

Ja sense covid i en un espai més generós s’han pogut recuperar iniciatives com l’espai de jocs de 0 a 3 anys, la realitat virtual, que acostuma a tenir molt èxit. En canvi es mantenen activitats que es van potenciar per la pandèmia i que van tenir molt bona rebuda com els espectacles infantils.

L’alcalde de Manresa, Marc Aloy, acompanyat de la regidora d’Infància, Joventit i Gent Gran, Rosa Maria Ortega, i la presidenta de l’Associació Campi qui Jugui, Sílvia Bayer, entitat organitzadora, han inaugurat un Campi que és al de la «recuperació de la normalitat», ha dit Aloy. «El Campi torna a ser com l’havíem conegut els últims anys i que la covid va estroncar. Segur que farà gaudir de valent als infants».

I als pares també. És el cas del David, que recordava que ell hi havia anat de petit al Palau Firal i aquest dimarts hi ha dut el seu fill Diego de cinc anys. «En tinc un record molt gratificant. Segur que el nen s’ho passarà molt bé».

Per la seva part Ortega ha assegurat que el saló de la infància i la joventut s’ha convertit en un acte «imprescindible», i ha remarcat que és un Campi per «aprendre, perquè a part de la part lúdica, els nens també aprenen a jugar, a compair, a guanyar i a perdre. Aprenem jugant».

El Campi qui Jugui estarà obert fins el 4 de gener de les 4 de la tarda fins a 2/4 de 9 del vespre tret de Cap d’Any, en què tancarà a les 8. Hi ha una setantena de monitors.