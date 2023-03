La setmana entrant se celebraran les Jornades Lacetània amb una seixantena d’activitats, algunes de les quals obertes per primera vegada a tots els centres educatius de Manresa.

Igual que la xerrada inaugural, que és oberta a tota la ciutadania. Anirà a càrrec del físic manresà Xavier Obradors, director de l’Institut de Ciència de Materials de Barcelona i professor al CSIC i a la Universitat de Barcelona. La conferència, titulada “Els desllorigadors en la lluita contra el canvi climàtic: materials i sostenibilitat”, tindrà lloc el dilluns 27 de març a les 7 de la tarda a la Sala 2000 de l’institut Lacetània. Obradors va rebre el darrer premi Bages de Cultura 2022.

Xerrades, tallers, sortides, exposicions... Les Jornades Lacetània tornen la setmana vinent amb gairebé una seixantena d’activitats programades al voltant del tema central d’aquest any: l’energia neta i assequible.

Ja des de dilluns al matí, l’alumnat del centre tindrà al seu abast un amplíssim ventall de propostes que els permetrà estar en contacte i compartir coneixement amb experts d’àmbits molt diversos.

Dimarts es farà un taller sobre la revolució energètica a les escoles, impartit per l’Institut Català de l’Energia. Es tracta d’una de les propostes que s’obre a d’altres centres educatius. També serà oberta la xerrada de dimecres a càrrec del Consell Comarcal del Bages, titulada “Bages renovable 20-50”.

Pel que fa a les sortides, destaquen les que es faran a les empreses Vicens Maquinària Agrícola, Gestamp Metalbages, KTM Sportmotorcycle de Terrassa i TRS Motorcycles. També es visitarà el nou túnel de vent de la UPC Manresa i l’equip Dynamics, també de la UPC, i s’anirà fins a Artés per conèixer com és una casa ecològica.

A més, durant tota la setmana el vestíbul de l’institut acollirà diferents exposicions com per exemple els hàbits i accions que poden fer els ciutadans per fer un bon ús de l’energia i una d’un jardí vertical feta per alumnes de tercer d’ESO de l’institut.

Les Jornades Lacetània arribaran enguany a la seva 37a edició amb l’objectiu de convertir l’institut Lacetània en un centre de divulgació de coneixement al voltant d’un tema central, facilitant que experts de diferents àmbits puguin compartir tot el que saben amb els alumnes del centre i amb el conjunt de la ciutadania de Manresa.

La passada edició es van dedcicar al canvi climàtic. A la inaguració hi van participar els meteoròlegs Gemma Puig i Enric Agud