La candidatura de Junts per Manresa que encapçala Ramon Bacardit ha fet públic que l’edifici històric de l’Ajuntament viurà en els propers mesos un canvi substancial d’usos atès que la majoria del serveis que s’hi presten i del personal que hi treballa s’ubicaran en altres edificis municipals com l'Anònima, la casa Fàbregas -l’antiga Fonda Sant Antoni- i l’antiga sucursal de La Caixa a la plaça Major, que serà Oficina d’Atenció a la Ciutadania .

Segons Junts, aquest procés permetrà reubicar l’alcaldia i tots els serveis relacionats en algun dels espais lliures millorant l’eficiència del treball i "deixant la planta noble de l’edifici sense un ús funcional diari a part del despatx oficial de l’alcalde per a les recepcions institucionals i la sala de sessions per als plens de la corporació".

Transformació de l'edifici

Per això, Junts proposa la transformació de l’edifici consistorial, declarat Bé Cultural d’Interès Nacional, com a seu institucional de la ciutat per a dignificar el seu sentit històric i obrir-lo al públic per explicar la història de la ciutat i la seva rellevància en els orígens del catalanisme.

Aquesta iniciativa de monumentalització de l’edifici consistorial respon a dos objectius: obrir-lo a la ciutadania i resituar la ciutat dins l’espai central del país. Així, el fet d’adequar els espais de planta baixa i planta primera - que és la planta noble- a les visites, és una aposta clara per obrir l’Ajuntament a la ciutat.

Per l’altra, "dignificar un indret tant emblemàtic de la nostra història, acollint de forma permanent una exposició i un espai d’interpretació sobre el catalanisme i els seus orígens, mostra la voluntat ferma que la ciutat torni a esdevenir un referent al país".

Junts afirma que "Manresa és el cor de Catalunya perquè representa la història, el caràcter i l’ànima del país. De la mateixa manera que hem estat centrals en la història de Catalunya, volem tornar a ser la ciutat referent del catalanisme. En aquest sentit, el nostre alcalde i el seu govern seguiran compromesos amb les llibertats individuals i nacionals per assolir la plena sobirania del nostre país".

En la nota de premsa Junts defensa que "Manresa és central en la història de Catalunya, és una icona en l’imaginari nacional. Ha estat sempre lleial a les institucions i les llibertats del país, en els moments més àlgids i greus de la nació catalana".

Principals fites

Va ser una de les ciutats més importants del Principat en l’època medieval, reconeguda pels reis catalans i les institucions pròpies del país.

Va acollir la seu de la Generalitat de Catalunya cap al final de la Guerra dels Segadors (26 d’agost fins al 20 de novembre de 1651 i des del 25 d’abril i fins el 31 d’octubre de 1652).

Va ser icona de resistència durant la Guerra de Successió com una de les principals ciutats catalanes més castigades, després de Barcelona, com ho testifica el paorós incendi provocat per les tropes de Felip Vè l’any 1713 que va destruir la Casa de la Ciutat, entre molts altres edificis.

Va ser la primera ciutat catalana en constituir una assemblea per reclutar miquelets per lluitar en la Guerra Gran davant la invasió francesa (1793).

Va ser una referència en la resistència durant la Guerra del Francès. La ciutat, que no va estar dominada per l’exèrcit francès durant el conflicte, es va convertir en un dels focus de la rebel·lió contra els dominadors. Els manresans van encapçalar el moviment de revolta contra les forces d’ocupació i els seus fets han passat a la història envoltats d’una imatge d’heroisme (crema del paper segellat, les banderes del Bruc…). Però va ser ocupada en 5 ocasions per les tropes imperials i va resultar greument afectada per incendis i saquejos.

Va ser la ciutat escollida per la Unió Catalanista per a celebrar la seva primera assemblea els dies 25, 26 i 27 de març de 1892 amb l’objectiu d’elaborar unes “Bases per a la Constitució Regional Catalana”.

Va ser devastada durant la Guerra Civil Espanyola. Primer va perdre el seu patrimoni històrico-artístic en mans dels comitès antifeixistes i després els feixistes la van bombardejar. Possiblement és la ciutat de Catalunya que va perdre més patrimoni al segle XX.

Manresa ha estat capdavantera en el procés d’autodeterminació de Catalunya, al costat del moviment social favorable a la independència que es va posar de manifest votant majoritàriament l’1 d’octubre.

Interès Nacional

En motiu d’aquestes efemèrides històriques, el 2017 es va fer la declaració de l’edifici consistorial de l’Ajuntament de Manresa com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) pel seu significat històric, especialment motivat en aquell moment per la commemoració dels 125 anys de les Bases de Manresa. En aquell context la comissió organitzadora va plantejar la necessitat que la ciutat acollís una exposició permanent, un espai d’interpretació, sobre el catalanisme o, si més no, dels seus orígens.