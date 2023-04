Impulsem Manresa assegura que ha realitzat un estudi que avala la viabilitat d’una operació per donar-li la volta com un mitjó a la situació «d’abandó» del parc de Puigterrà i convertir-lo en un gran parc urbà.

La idea és que els 281 metres d’alçada als què està situat siguin un reclam i no un impediment. Per aconseguir-ho la màxima prioritat seria solucionar l’accessibilitat utilitzant escales mecàniques.

Segons Jesús Alonso, exdegà del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, «el potencial del parc és enorme, però s’ha de fer accessible per fer-lo útil. És un pulmó verd inusualment cèntric en ciutats mitjanes com Manresa, que es troba clarament infrautilitzat, i en un estat molt deficient i absolutament millorable».

La intervenció s’executaria en fases, la primera de les quals consistiria en la construcció d’un accés nou amb escales mecàniques des del Passeig, la instal·lació d’un bar-restaurant amb vistes, i la creació d’espais per a la pràctica de l’esport, a banda d’un nou enjardinament.

L’alcaldable Joan Vila afirma que després que l’espai hagi estat «oblidat per tots els governs municipals des de fa dècades» és necessari «fer una aposta decidida per recuperar 4 hectàrees de pulmó verd al centre neuràlgic de la ciutat».

Treure profit de la singularitat

Recorda que la mida del parc s’aproxima a la d’alguns dels principals parcs de l’àrea metropolitana de Barcelona, com per exemple el parc dels Torrents a Esplugues de Llobregat, a la meitat del parc Cervantes, a Barcelona, i té el doble de superfície del Turó Park, també de Barcelona.

Considera que la gran virtut de la cota més alta és la singularitat d’un entorn privilegiat al bell mig de la ciutat des d’on s’obtenen unes vistes panoràmiques excel·lents.

Impulsem defensa que només si hi ha serveis al parc, especialment al cim de Puigterrà, hi haurà l’al·licient per a un ús ampli, divers i inclusiu. Cal «poder beure o menjar, jugar, trobar-se o senzillament estar en un lloc confortable».

Proposa integrar l’antiga pista del Castell a les solucions pel parc i els seus accessos. Situada en una posició estratègica respecte de la plaça d’Espanya i el nucli comercial s’hi proposa una naturalització i recuperar una pista de bàsquet amb grades per a esport de competició escolar i federatiu.

També, l’adequació del local ja existent (on té la seu l’Agrupació Astronòmica de Manresa) per realitzar una concessió de servei públic destinat a hostaleria, adreçat a la gestió d’un bar-restaurant d’àmplies terrasses amb umbracles.

Considera necessari crear espais per a l’activitat física a la part nord-est, que inclourien una pista de bàsquet i de voleibol de base, tennis taula, circuit d’elements d’entrenament personal (calistènia) i específics per a la gent gran.

L’estudi també analitza la intervenció a l’interior del propi parc (traçat de camins, espais amb gespa, arbrat, espècies d’interès botànic) i la dotació d’aparcament.

Impulsem ha fet públic aquest projecte després d'haver projectat com convertir el parc de l’Agulla en un espai per a macroconcerts i actuacions, i planejat l’articulació d’una ciutat esportiva al sector del Congost.