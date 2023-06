13:36

Marc Aloy, reelegit alcalde de Manresa: "Serè implacable contra la xenofòbia"

El nou alcalde de Manresa, Marc Aloy, s'ha mostrat preocupat per l'abstenció en els comicis del 28-M. Ha assegurat que té "múltiples causes", algunes de les quals considera que són locals. Per això, creu que s'han de buscar "solucions per engrescar la ciutadania". Durant el discurs, també ha dit que serà "implacable contra la xenofòbia" i "discursos d'odi".