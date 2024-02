La cooperativa d’enterraments Recer de Manresa i el Bages, ha dut a terme aquest dissabte el seu primer acte obert al públic al teatre Conservatori. Amb una doble intenció. Celebrar «la feina que molta gent ha fet durant molt temps perquè això sigui possible, i perquè som 6.000 beneficiaris». També, però, per passar els primers comptes després d’un mes de funcionament i per expressar la seva voluntat de créixer i prestar nous serveis. «És un acte per donar-nos a conèixer i donar a conèixer aquesta possibilitat de resoldre un tema tan important com és tenir un enterrament digne i de qualitat», ha explicat Genoveva Gorchs, del consell rector.

L'origen de Recer són les seccions d’enterraments de set associacions de veïns de Manresa, la germandat de Cabrianes i entitats veïnals de Sallent i Balsareny. I Recer vol ajudar a potenciar les associacions de veïns, segons el seu president, Toni Leal. Gorchs ha resumit que «continuarem sent als nostres barris, al costat dels nostres veïns», mentre que Josep Heras ha explicat que «pretenem mantenir vius els valors de les vocalies d’enterraments com la solidaritat, la participació i la cooperació». Un altre dels objectius de la cooperativa és «consolidar-nos i captar socis nous», segons Heras. També ser una «cooperativa comunicativa i transparent». Per això actes com el del Conservatori, on els membres del consell rector van contestar les preguntes dels assistents que omplien mitja sala. Entre ells, l'alcalde de Manresa, Marc Aloy. La cooperativa, pionera a Catalunya, va començar a funcionar oficialment l’1 de gener. Fa un mes. «Tenim clar que no ens quedarem aquí, sinó que volem continuar ampliant serveis al voltant d’aquest moment vital» que és la mort. Tenim molts projectes al cap, però ho hauran de decidir els socis i sòcies», ha comentat Gorchs. Durant l’acte també s'ha projectat el documental Dol i fa sol del grup Xiula, que ha interpretat un parell de cançons en versió més acústica. Quan Recer es va presentar en públic, el maig de l’any passat, va parlar d’una massa potencial de 17.000 persones i una de pràcticament garantida de més de 8.000. De moment, ja són més de 6.000 beneficiaris i 2.000 socis, i és una xifra que va a més. La quota de Recer varia segons l’edat. També, si la persona prové d’una vocalia d’enterraments o si va per lliure. En el primer cas, és més econòmica. Mentre a les seccions d’enterrament de les associacions de veïns es paga segons el nombre de defuncions que hi hagi, a Recer la quota és mensual. Una comissió de quotes es va encarregar d’estipular els preus basant-se en la informació aportada per les diferents vocalies adherides. Els preus poden anar dels 2,05 als 18,30 euros. Si es té més de 70 anys es fa una aportació d’entrada que va dels 225 als 2.750 euros. En aquest últim supòsit en el cas d’entrar a partir dels 83 anys. Qui sigui d’una associació de veïns tindrà descompte. La cooperativa es pot trobar al carrer del Bruc, 59 de Manresa, en un local on hi ha diverses cooperatives. Recer va rebre el premi al millor projecte d’intervenció comunitària del 2023 per part de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya.