Segona tongada d’obres a un dels extrems del barri de la Sagrada Família, al carrer Sant Cristòfol amb carrer Viladordis, per ampliar voreres, millorar parterres, eliminar barreres arquitectòniques i fer viables els accessos on hi ha passos de vianants.

Dilluns vinent començaran els treballs del que és la segona fase del projecte de reordenació de la mobilitat al carrer Sant Cristòfol i a la carretera del Pont de Vilomara. La primera va acabar a finals de l’any passat amb queixes dels veïns i comerciants de l’entorn a causa dels canvis de circulació que van comportar. En aquesta ocasió els treballs afecten només al carrer Sant Cristòfol. L’actuació consisteix en l’ampliació de la vorera oest d’aquest carrer, al tram que va entre el carrer Viladordis i el Pilar Bertran Vallès. Es tracta del tram que dona al supermercat Mercadona. Una mica més amunt hi ha l’entrada principal de l’escola Ítaca. Actualment, hi ha la vorera i, en tractar-se d’un trajecte escolar, en pandèmia es va eliminar un carril de circulació per destinar-lo als vianants. Es va pintar de color groc i es van col·locar pilones al llarg de tot el trajecte. Ara tot serà vorera. Tindrà una amplada de quatre metres. El projecte també contempla millorar els parterres del conjunt d’habitatges de la Sagrada Família en aquest sector -conegut també com les cases barates-, i la formació d’un recorregut adaptat fins als accessos a les edificacions situades al carrer ant Cristòfol. Passos de vianants Amb motiu d’aquests treballs es reduirà de dos a un carril de circulació el tram del carrer Sant Cristòfol afectat per les obres. També passarà de dos a un carril la carretera del Pont de Vilomara en aquells trams on s’han d’ajustar els passos de vianants que van quedar pendents de fer a la primera fase de les obres. S’han de rebaixar voreres a les cruïlles amb carrer Viladordis, Sant Maurici i Pilar Bertran Vallès. A més a més, aquests treballs es completaran amb la plantació d’arbres als nous escocells que es van fer en la primera fase. A la carretera del Pont es va ampliar la vorera dreta, en direcció sortida de la ciutat, entre el carrer Viladordis i Sant Maurici. Va passar d'1,40 a quatre i amb arbres. També es van fer canvis de circulació que d’entrada no van agradar a veïns i comerciants. La carretera del Pont s’ha convertit en una via de pujada i el carrer Sant Cristòfol de baixada en direcció al centre. Són els dos principals carrers que estructuren aquesta zona de la ciutat. L’objectiu de la proposta era pacificar el trànsit un cop es va posar en marxa l’avinguda dels Països Catalans, i guanyar espai per als vianants. En aquesta ocasió, les obres no implicaran canvis de circulació.