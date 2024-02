La Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) va celebrar aquest dijous al vespre a Vic l’acte de cloenda del desè aniversari de l’acord federatiu entre la Fundació Universitària Balmes (FUBalmes) i la Fundació Universitària del Bages (FUBages). Acord que va suposar la creació de l’actual UVic-UCC. Al llarg dels últims dies aquest desè aniversari s’ha celebrat al Parlament de Catalunya, on el gener del 2014 es va oficialitzar el naixement de la universitat, i també al campus Manresa.

En aquesta ocasió l’acte es va celebrar al nou paranimf de la UVic-UCC. Va aplegar unes 120 persones, entre les quals hi havia Andreu Mas-Colell, exconseller d’Economia i Coneixement de la Generalitat i avalador del pacte federatiu; representants institucionals i polítics de passat -que l’any 2014 van protagonitzar l’acord- i de present; els presidents i directors generals dels actuals centres federats de la UVic-UCC, el rector de la UVic-UCC, Josep Eladi Baños, i membres de la comunitat universitària, entre altres. L’acte el va conduir el periodista Albet Om.

Repensar la universitat

Mas-Colell va animar la UVic-UCC a repensar tres grans àmbits davant el repte que suposarà el descens demogràfic dels pròxims anys per a totes les universitats europees. D’una banda, va dir que “hem de fer més recerca i transferència de coneixement, lligada a les necessitats del territori, amb gent de nivell”. En segon lloc, caldrà atreure estudiants de fora, “ho necessitem per ser competitius”. I, en tercer lloc, serà clau potenciar la formació contínua: “l’hem de posar al mateix nivell que la formació inicial”.

Pel que fa al paper de la UVic-UCC dins el sistema universitari català, Mas-Colell va dir que, fa deu anys, aquesta universitat va corregir el desequilibri territorial que hi havia a Catalunya en l’ensenyament superior, i que la federació va ser possible “perquè hi va haver prou iniciativa”.

De la mateixa manera, va mostrar-se convençut que a Barcelona “tard o d’hora hi haurà una universitat privada, presencial i no confessional que ara no hi és” i aquesta universitat pot tenir la seu a qualsevol lloc d’Europa, “i també a Vic o a Manresa”.

Sobre la naturalesa jurídica publicoprivada de la UVic-UCC, l’exconseller va recordar que abans del Decret de Nova Planta totes les universitats eren municipals i, per tant, “la UVic-UCC va tornar als orígens”. Segons ell, ser una universitat pública amb finançament privat té avantatges, “ja que si no la federació no s’hauria pogut fer”, però a parer seu, el model ideal és el de la tarifació social, en el qual les matrícules es modulen segona la renda familiar.

Al final de la seva intervenció Mas-Colell va animar l’auditori a assumir els reptes de futur sense por, tenint en compte que “el pacte ja es va fer en un moment de crisi econòmica i va ser tota una prova de foc; per tant, les crisis que puguin venir són peccata minuta”.

Conversa entre els quatre directors generals

En el transcurs de l’acte també hi va haver una conversa entre els directors generals de les quatre entitats que actualment conformen la federació de la UVic-UCC: Jordi Baiget (FUBalmes, titular de la Universitat), Antoni Llobet (FUBages), Marina Geli (Fundació d’Estudis Superiors en Ciències de la Salut, FESS), i Javier Peña (Fundació Privada Elisava).

Jordi Baiget va destacar que amb la federació es va aconseguir “una universitat amb servei de país, però arrelada al territori”, que ha fet possible que els joves no se n’hagin d’anar per poder estudiar. Tot i admetre que l’estructura federativa actual “és complexa i exigeix molta entesa”, va afegir: “Som quatre fundacions amb objectius molt diferents, però sent diversos podem buscar objectius comuns”. El director general de la FUBalmes va subratllar que “la Universitat vol donar servei, i ser útil al territori i a les persones. “En un futur -va insistir- jo imagino que la universitat continuï sent útil”, i per això cal ser capaç, segons ell, de captar talent i retenir-lo al territori.

Segons Antoni Llobet, el pacte federatiu va suposar sumar i créixer “en allò que per separat no hauríem tingut mai; hi guanyàvem tots, en musculatura i en massa crítica”. Amb vista al futur, Llobet va dir que caldrà demostrar que la UVic-UCC és una universitat amb objectius comuns. Referint-se al canvi de cicle demogràfic que es perfila a partir del 2027, va apostar per enfocar molt bé les polítiques, sobretot aquelles que fan referència a la formació contínua, a la correlació entre els cicles formatius i la formació universitària, “i tenir clar quins nous estudis podem oferir”, sense deixar de banda que “hem de mostrar la qualitat suficient perquè la gent confiï en nosaltres”.

Universitat i Segona República

Marina Geli va afirmar que “l’instrument catalitzador, sense el qual no hagués estat possible la Facultat de Medicina, és el pacte federatiu”. Aquesta facultat, amb unitats docents al campus Vic i al campus Manresa, ha estat un revulsiu per al territori, especialment en l’àmbit sanitari i també, segons Geli, “té un punt de singularitat que entronca amb la Segona República, som hereus del model universitari català”. Per als pròxims anys, “el més important és guanyar reputació, també en l’àmbit internacional”. Per això “hem de donar una qualitat docent important i hem de demostrar que ajudem el sistema sanitari nacional a captar i retenir talent i a millorar en recerca”.

Per la seva part, Javier Peña va recollir les propostes de Mas-Colell i va apuntar que “amb la federació amb Elisava hem posat la primera pedra per tenir una universitat privada i aconfessional”. Peña va destacar que amb l’acord federatiu Elisava “ha esdevingut universitat i s’ha creat la Facultat de Disseny més gran de Catalunya”. Va opinar que l’objectiu ha de ser “fer créixer la marca UVic-UCC i lluitar per captar estudiants i talent, i només ho farem si la marca UVic-UCC és molt potent”.

Els parlaments institucionals

En el torn dels parlaments institucionals, Albert Castells, president de la FUBalmes i alcalde de Vic, va comentar que el pacte federatiu “va donar continuïtat a un projecte universitari que venia de lluny i el va transformar en una universitat que omple un buit abans existent al país: una universitat territorial de la Catalunya Central que garanteix la igualtat d’oportunitats de les persones que hi habiten, que contribueix a l’equilibri econòmic i que hi aporta coneixement”.

Castells també va recordar que l’acord de fa 10 anys, absolutament nou i sense precedents, va ser possible gràcies a l’acompanyament de les administracions públiques. I va cloure les seves paraules dient que cal abordar el futur “des de la vocació de servei públic que ens és pròpia i des de la responsabilitat i el sentit del deure envers les dues institucions, les persones, el territori i el país.”

Creixement imparable

Marc Aloy, president de la FUBages i alcalde de Manresa, va destacar que l’acord federatiu va ser possible gràcies a “dues ciutats que van decidir deixar enrere recels o individualismes i el resultat ha estat esplèndid, perquè la unió fa la força”. Com a resultat d’això, va dir Aloy, “tenim una universitat més forta, més gran, més robusta, amb més estudis, més recerca i més impacte econòmic; una universitat al servei del país”. Va destacar “el creixement imparable” que ha suposat passar a formar part de la UVic-UCC, “on sumem esforços amb una inequívoca vocació de servei públic”. Aloy va acabar la seva intervenció dient que cal afrontar la millora de la governança i augurant un futur “més esplendorós encara” per a la universitat.

Josep Eladi Baños, rector de la UVic-UCC, va subratllar que “la UVic-UCC cohesiona els esforços de federacions que representen històries i cultures diferents que han decidit esdevenir una única Universitat”.

Va avançar: “La feina és ara fer possible el reconeixement dels principis de la UVic-UCC per a totes elles, amb el respecte cap a les seves decisions pròpies. El principi indiscutible és caminar en la mateixa direcció acadèmica mantenint la personalitat de cada fundació”. En el seu discurs, el rector va destacar, com a tres fites aconseguides amb la federació, la consolidació d’un projecte universitari únic a la Catalunya Central, un canvi quantitatiu i qualitatiu substancial i, en l’àmbit de la recerca, l’establiment de sinergies en els àmbits propis de la universitat.

A l’acte de celebració es va projectar un vídeo que explica l’origen i el que ha suposat, en diferents àmbits, l’acord federatiu. Un altre vídeo amb una vintena de testimonis que valoren el passat, el present i el futur de la federació. Va comptar amb actuacions de la cantant manlleuenca Paula Valls. A la cloenda es van lliurar dotze reproduccions d’una sèrie limitada i signada de l’obra Sincronia, d’Enric Pladevall, a l’exconseller Mas-Colell, i als presidents i directors generals de passat i present de les quatre fundacions de la UVic-UCC.