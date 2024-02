L'adscripció de les escoles als instituts obre un primer front

El nou mapa escolar de Manresa té diversos fronts oberts. Per una banda, afecta les famílies que han de matricular el seu fill per fer el primer curs de l’ensenyament obligatori, el d’infantil de tres anys, l’I3. I per l’altra es canvia el pas de primària a primer d’ESO en aquells casos que s’hagi d’anar d’un centre públic o concertat on no es dona secundària, a un institut. En aquest cas s’han fet adscripcions noves que no han acabat d’agradar tothom. Aquí han aparegut els primers problemes

De tot això, però sobretot dels canvis per saltar de primària a secundària, se’n va parlar recentment en una trobada que van mantenir aquesta mateixa setmana Ajuntament i Educació amb les Associacions de Famílies d’Alumnes (AFA) d’escoles i instituts de Manresa. Una reunió clau, segons ha assegurat a Regió7 el regidor d’Educació de l’Ajuntament de Manresa, Pol Huguet. Ja se n’han fet amb les direccions de tots els centres escolars de la ciutat i també a les llars d’infants, on es va citar famílies amb infants que han de passar a I3.

L’adscripció de centres de primària als instituts ha fet arrufar el nas a alguna AFA com per exemple la de La Flama. Ha denunciat públicament que a l’escola no li pertoquen dos dels instituts on els alumnes d’aquesta escola han anat a fer secundària històricament com són el Pius Font i Quer i cal Gravat (veure Regió7 de dissabte). Ara els hi han assignat el Lacetània i el Lluís de Peguera.

Les peticions de l’AFA

L’AFA ha reclamat poder guiar-se per projectes educatius a l’hora de triar un institut, que es valori la proximitat a l’institut, i tenir en compte si al centre de secundària hi ha germans o no. A primària dona punts. A secundària no es té tant en compte.

Segons la presidenta de l’AFA de La Flama, Marcela Almanza, va ser una trobada «explicativa del que ja sabíem», tot i que «es va anar molt al detall». Va ser «afable». Queda pendent una trobada amb l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, per resoldre les seves peticions. Igual que La Flama hi ha el Bages, on l’institut més proper, el Peguera, no els hi toca. I l’Ìtaca, on tradicionalment els seus alumnes continuaven secundària al Manresa Sis d’acord amb el seu projecte educatiu.

Ajuntament i Educació es van avenir a buscar solucions pel tema dels germans. Pel que fa a les adscripcions en general, es quedarà igual. Ha canviat per sintonitzar-los amb el nou mapa escolar i lligar oferta i demanda.

Cas per cas

«Potser no vam convèncer ningú, però es va entendre el perquè de les coses». És el resum de la reunió que ha fet a aquest diari el regidor d’Educació de l’Ajuntament, Pol Huguet. «Som conscients que hi haurà afectacions, però es tindrà en compte cas per cas, i això vol dir molta eina manual», en temes com per exemple els germans. Segons Huguet, «on calia focalitzar els esforços era a primària. És on hi ha més segregació, més feina a fer, i de les àrees de proximitat s’ha passat a zones escolars. I aquestes són les que acaben determinant les adscripcions».

Segons l’opinió d’Huguet, la reunió va ser un exercici «d’empatia» entre AFA de diferents centres «per conèixer la visió d’altres escoles i altres famílies». El regidor assegura que «hi ha canvis que s’han de fer pel conjunt de la ciutat, i el que és bo per la ciutat és bo pels nostres fills. No es tracta únicament de millorar una escola en concret». Per això anima «la ciutadania a conèixer les escoles dels seus barris» amb la premissa que la preinscripció es pot fer a qualsevol centre. Amb la precaució que les famílies de la zona escolar tindran prioritat i que només hi accedirien si hi ha places lliures.