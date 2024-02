Al final, els regidors patinaven, i era normal després de la sessió plenària més llarga que es recorda a l’Ajuntament de Manresa: 7 hores i 22 minuts.

La sessió plenària del mes de febrer va començar a 2/4 de 10 del matí. El passat mandat començaven a les 5 de la tarda. Anteriorment, s’havien iniciat a les 7 de la tarda i, a la dècada dels 90, a les 8 de la tarda i, a vegades, acabaven després de la mitjanit.

Tot i que el canvi d’horari s’havia argumentat per afavorir la conciliació familiar i racionalitzar les jornades laborals, amb tot el dia per endavant els regidors van donar per tancada la sessió quan faltaven 8 minuts per les 5 de la tarda.

Això va ser possible per l’esprint de la part final del ple, quan els temes es van afrontar amb més agilitat passada l’hora de dinar.

Fins aquell moment hi havia hagut dos descansos, de 20 minuts el primer i de 10 minuts el segon, aproximadament.

Un altre aspecte que va contribuir a la celeritat de la sessió va ser que només dues hores després tenia lloc l’acte institucional del pregó de les festes de la Llum, a càrrec de l’artista i pintor manresà Josep Maria Massegú Bruguera, germà del regidor d’Hisenda de l’equip de govern, Pere Massegú Bruguera.

D’altra banda, la maratoniana sessió plenària va ser fruit de les 11 proposicions presentades pels grups municipals i, també, la bateria de preguntes final.

El ple encara hauria pogut ser més llarg si Junts no hagués retirat una pregunta i el Front Nacional una altra.

Al final del ple, l’alcalde Marc Aloy va demanar als grups municipals que fessin una reflexió sobre la durada de les sessions plenàries. Va dir que el darrer ple de l'Ajuntament d'Igualada havia tingut una durada de 53 minuts.

Sense acord sobre els pagesos

Les moltes hores de durada del ple no garanteix que s’aconsegueixi cap resultat ni en situacions tan flagrants i punyents com les protestes pageses dels darrers dies.

En aquest cas hi havia una moció presentada pel grup municipal de Junts, una esmena presentada per Fem i una esmena d’addicció del Front Nacional. L’esmena de Fem va ser rebutjada, l’esmena d’addicció del Front Nacional va ser aprovada, però el text final de la moció de Junts més l’esmena del Front no va aconseguir els vots suficients i també va acabar sent desestimada.