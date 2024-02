Impulsem, que governa l’Ajuntament de Manresa amb ERC i PSC, defensa la necessitat d’ampliar l’actual traçat de la carretera C-55 perquè tingui dos carrils per sentit fins a la bifurcació amb la C-58, després del túnel del Bogunyà. Segons el president del grup municipal, Joan Vila, l’aprovació al darrer ple de la proposició liderada per Impulsem és un pas important per «superar l’endarreriment de més de 25 anys» que suporta l’assoliment d’aquest objectiu.

Per això Vila subratlla la «urgència» de l’acció política d’Impulsem per bastir «consensos» per superar «una injustícia» per al desenvolupament del Bages i especialment de Manresa. Ara toca «establir un calendari de reunions urgent. Manresa vol liderar i ha de liderar aquesta batalla» i Vila s’ofereix a «encapçalar-ho».

Subratlla el fet que la moció «demana que el Consorci Viari es constitueixi i es reuneixi. Evidentment, volem que el Consorci tingui la forma jurídica adequada per tal que pugui exercir d’eina interlocutora veraç amb l’administració de la Generalitat. S’ha d’estudiar la governança més adient i plural per dur a terme els debats més detallats i allunyats de posicionament estrictament polítics».

Vila afirma que Manresa no ha exercit la capitalitat en el cas de la C-55. «No hem tingut mai un lideratge fort i contundent. Hem deixat que municipis de la comarca encapçalin les reivindicacions i ho sentim molt, no els hi toca fer-ho, ens toca a nosaltres. La moció demana això. Volem estar al davant, hem d’estar al davant».

Vila afirma que Manresa ha estat fins ara una capital acostumada a anar amb el cap cot, «ens queixem per tot i de l’anècdota en fem categoria. S’ha acabat. Manresa ha de treure aquell orgull que tenia a finals del XIX i principis del XX. Ha de liderar el territori i ha de fer valer el que és».

«Objectiu assolit»

Avisa que «el nostre entorn està empenyent molt fort amb dissenys estratègics que dibuixen futur i nosaltres no ens podem deixar avançar».

Sobre el fet que retirés la moció presentada en primera instància afirma que es va aconseguir «posar de relleu l’escassa credibilitat del món polític amb partits que des de fa més de 25 anys han estat incapaços d’executar un projecte aprovat, pagat i sobretot consensuat». Per això es va fer un resum de les notícies publicades que «molestava, però que ens serviria per poder dur a terme la negociació que volíem».

Vila explica que el pas següent va ser negociar un text amb el qual «la majoria s’hi sentís còmode, però que contingués el que nosaltres enteníem com a bàsic», i pressionar per provocar la convocatòria del Consorci Viari del Bages, únic ens que agrupa el sector públic i el privat. «I així va ser, ens vàrem comprometre a que els 30 dies següents treballaríem amb els grups i els partits de govern un text de consens i al mateix temps, ja es van fer les oportunes convocatòries del Consorci pel dia 5 de febrer, l’executiva i pel 29 del mateix mes el Plenari. Per tant, objectiu assolit. Havíem ajudat a fer aquesta trobada, que després de 4 anys ja tocava».

"La lluita partidista ens afebleix"

Impulsem destaca que el consens assolit amb la moció es basa en el fet que «els partits que no tenim motxilles d’hemeroteques creiem que és del tot necessari tenir aquesta via arreglada d'acord amb el projecte inicial. Sense matisos i amb urgència».

Pel que fa als partits que han tingut responsabilitat de govern durant el darrer quart de segle, Impulsem «ha treballat per posar-los tots d’acord en un objectiu. Ja s’ha demostrat massa cops que les lluites partidistes des del territori divideixen i, per tant, ens afebleixen».

Diu que els socialistes «van posar moltes facilitats per poder arribar a l’acord. Ells ara estan eufòrics amb la darrera inauguració de la B-40 i sempre han tingut en la figura de l’alcalde de Castellgalí, en Cristòfol Gimeno, un abanderat – i desesperat– del desdoblament de la C-55».

"Amb ERC no cal fer més sang"

Pel que fa a ERC de Manresa, valora «l’enorme esforç que ha fet» malgrat que digui que no s’han mogut d’on eren. «L’important és que han signat, i no cal fer més sang. A nosaltres el què ens interessava era tirar endavant la proposició com així ha estat. Veurem els propers passos com els anem fent».

Posa sobre la taula que ERC, PSC, Junts i CUP –(Fem, en el cas de Manresa), «ja van signar un document semblant en el darrer Consell d’Alcaldesses i Alcaldes que es va fer l’any 2019». Afirma que, en aquest sentit, «tots han estat coherents menys Fem Manresa, que se’n va anar per la tangent argumentant temes que res tenen a veure amb el debat econòmic, d’infraestructures i productiu de la nostra comarca».

Sobre Junts posa de manifest que «demana fer el desdoblament fins a Abrera quan no van ser capaços de fer-lo ni fins a Castellbell i el Vilar. Aquest plantejament no entra en la nostra demanda perquè aquesta sí seria una obra faraònica, amb viaductes impossibles com el de la Puda, túnels, esgarrapades al Parc Natural de Montserrat i, sobretot, amb enormes lesions mediambientals».

Per a Vila, «mai hauria de ser una opció, ja que nosaltres entenem, i les entitats també, que l’aforament després de la bifurcació de la C-58, cau de manera notable. Les millores que s’hi fan allà a on es pot ja ens semblen suficients fins a veure com actuarà la B-40».

Vila afirma que la moció presentada per Junts al ple «no va passar d’anècdota. En Ramon Bacardit no ha tingut cap ànim de teixir aliances ni construir cap pont. On uns intentem buscar consensos altres continuen en el com pitjor, millor». Diu que mostra «l’estil de la formació i perquè estem com estem 25 anys després».