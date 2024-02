Veïns del bloc a Manresa de la promotora que va fer el de València incendiat afirmen estar tranquils

La coincidència que un edifici amb 76 pisos del carrer de Martí i Pol de Manresa sigui de la mateixa promotora, la fallida FBEX, que va fer l’edifici incendiat a València, no ha generat alarma en els veïns que viuen a l’immoble, segons ha pogut comprovar aquest diari. El que més els amoïna de compartir promotora amb l’immoble sinistrat és la depreciació que pot comportar als seus pisos que es faci aquesta relació. Pel que fa al tema constructiu, afirmen estar tranquils perquè són immobles diferents.

La presidenta de la demarcació a les comarques centrals del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), Claudina Relat, que justament va viure temporalment en un dels pisos del Martí i Pol, recorda que és un immoble «d’obra vista que no té res a veure» amb el de València i que «una part de la façana -la de sota- és de composite, que té un preu per metre quadrat molt car».

L’edifici situat al barri de la Plaça Catalunya, al conegut com a Tossal dels Cigalons, va dels números 5 al 17-19 i té una part que dona al carrer del Pintor Basiana amb els números 21-23. El van acabar el 2010 i va tenir un pressupost de 9 milions d’euros, amb una superfície construïda de 15.500 m2. L’arquitecte va ser Xavier Sabartés.

Una veïna amb qui ha parlat aquesta tarda aquest diari quan entrava al pàrquing comentava que, entre els inquilins de l’immoble, havien fet córrer la notícia publicada diumenge a Regió7 sobre les promocions d’habitatges al Bages -a Manresa, a Santpedor i a Igualada- de la mateixa promotora que el bloc incendiat dijous passat a València.

Un altre veí remarcava que la construcció a Manresa es va acabar el 2010 i que, dos anys abans, es va fer un nou codi tècnic amb una normativa més ampliada i més restrictiva amb materials com el que se suposa que va ser un dels causants de la propagació del foc, de manera que en la construcció a Manresa ja no es va utilitzar.

«Vam mirar com ho tenim»

El president d’escala del bloc 11 explicava que, «en un primer moment, quan vam saber que era de la mateixa promotora, vam mirar com ho tenim nosaltres. Vam veure que l’edifici no té res a veure, que la façana és de totxo i, ja posats a parlar, en el cas del bloc 11, vam mirar com tenim les portes d’incendi i un veí va dir que és un model que aguanta 60 minuts el foc. Les parets interiors també són de totxo. Vam comentar el tema de la normativa i vam veure que, en aquest sentit, ens quedem tranquils, o tan tranquils com qualsevol altre veí. Més intranquil estaria si fos el propietari d’un pis de la mateixa època que el que es va incendiar, encara que fos d’una altra promotora». En el cas del bloc de Manresa, segons diu, la constructora va ser Primosten.

Temps per als perits

Claudina Relat demana temps per «poder fer una bona diagnosi. Que treballin els perits i que la gent no es posi nerviosa perquè d’alguna cosa en veurem els resultats d’aquí a quatre o cinc mesos». L’arquitecta és del parer que l’incendi va ser multifactorial. Esmenta la façana ventilada i el paper del vent en la propagació vertical del foc. Cita, també, altres aspectes, com que, si el material penjat té poc pes, fa l’efecte «com si es crema una mica de ColaCao, que, com que pesa molt poc, fa molta flama». També para atenció en el fet que la planta baixa no quedés afectada. Afegeix que València té una normativa diferent de la catalana, que «pesa més». És a dir, que és més àmplia. Alhora, creu que no es pot comparar el de València amb l’incendi que hi va haver a la torre Grenfell de Londres l'any 2017, que hi ha qui fa.

Lligat amb el tema de les normatives i de la seva importància, tot i que de vegades siguin feixugues i ho alenteixin tot molt, comenta que, precisament el setembre vinent, sortirà el nou codi d’accessibilitat de Catalunya que «fa més de deu anys que s’està discutint». En total, detalla, són 360 pàgines de normativa, entre les quals hi ha un apartat a l’article 37 que parla precisament de l’evacuació de persones amb discapacitat en casos com, per exemple, l’incendi d’un edifici.