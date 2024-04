Els Comuns diuen a Manresa que són la garantia per fer el Tren Tram del Bages

Els Comuns Sumar, ha arribat el moment de tirar endavant el projecte del Tren Tram del Bages, i consideren que la formació és la garantia perquè es faci realitat.

El candidat bagenc Albert Marañón, acompanyat pel número 5 de la candidatura, David Cid, han presentat a Manresa les propostes de mobilitat sostenibles per a les eleccions del 12 de maig. L’execució del projecte del Tren Tram del Bages, actualment en estudi, és la prioritat de Comuns Sumar, segons han anunciat Marañón i Cid.

Connectaria Manresa amb Sant Joan de Vilatorrada, i Manresa amb Santpedor, on es bifurcaria cap a Sallent i Súria, aprofitant l’actual via de FGC de mercaderies.

«Els Comuns vam fer que s’incorporés l’estudi del Tren Tram al Pressupost de 2023, i serem els Comuns que des del Govern garantirem que s’executi», ha manifestat Marañón.

Per al candidat bagenc, Albert Marañón, “és evident que patim mancances històriques en infraestructures que ens fan perdre competitivitat, i a les que cal donar resposta. Però si tal com proposen alguns pensem només en asfalt, el que avui són reptes de futur, en cinc anys s’hauran convertit en oportunitats perdudes per al territori”.

Per als Comuns cal situar com a prioritat garantir el dret a la mobilitat a tothom i avançar cap a una mobilitat sostenible per fer front a l’emergència climàtica. En aquest sentit consideren preocupant que tal com apunta un estudi recent prop del 60% dels desplaçaments interns a la comarca es fan en vehicle privat i només un 4% en transport públic. Remarquen que cal capgirar aquestes xifres, fent un transport públic competitiu, útil i eficient.

Així mateix, reivindiquen que cal que la Generalitat capgiri les prioritats. Marañón troba inexplicable que després de 20 anys de no invertir a la comarca FGC es preocupi únicament per millorar l’urbanisme amb un projecte innecessari com el soterrament dels Catalans a Manresa, i no per garantir la mobilitat a tota la comarca.

Un país de trens

Per la seva banda, el candidat David Cid, diputat a la comissió de territori durant aquesta legislatura, ha explicat que el projecte del Bages s’emmarca en la proposta nacional de “fer de Catalunya un país de trens” construint una xarxa de sis trens tramvia arreu del país. Tenim un sistema ferroviari, que és massa radial, que s’ha construït al voltant de Barcelona però que ha oblidat la resta del país. Catalunya no pot esperar més per desenvolupar una veritable xarxa de trens de país”.

Les propostes dels Comuns en transport públic es completen situant com “imprescindible” el traspàs a la Generalitat de la R4 de rodalia, la línia de Manresa, recuperar semidirectes per escurçar el trajecte a Barcelona. En el cas de la R5 de FGC, creuen que davant l’amenaça de replantejament de la línia cal garantir la continuïtat de la connexió directa amb Barcelona i es comprometen a estudiar i programar l’execució del desdoblament de la línia.

Pel que fa el transport públic en autobús defensen que un cop acabi la concessió de les línies actuals “és el moment fer un replantejament important que relligui el conjunt de la comarca, que faciliti la mobilitat especialment caps als nuclis més petits amb transport a demanda, o obri serveis nocturns de bus entre les principals poblacions i cap a Barcelona.

En matèria viària, reclamen deixar enrere projectes innecessaris com el desdoblament complet de la C55 fins Abrera, iniciar el 2+1 i que es materialitzi de manera immediata l’alliberament de la C16 per als desplaçaments en dies laborables. Així mateix, situen com a prioritari la millora de la seguretat de la C55 entre Manresa i Solsona.