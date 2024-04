Les obres de la Nova Alcoholera de Manresa queden a la vista amb l’enderroc d’un mur

Les obres del nou conjunt residencial de la Nova Alcoholera han quedat a la vista de tothom un cop s’ha enderrocat el mur del carrer Sant Antoni Maria Claret. Una piconadora l’ha aterrat en pocs minuts aquest dilluns al matí, fet que ha causat algunes afectacions en el trànsit de vehicles i de vianants en aquest tram de carrer.

La promoció d’habitatges que tira endavant la promotora Metrovacesa consta de dos edificis amb un total de 98 habitatges de 2,3 i 4 dormitoris. També hi haurà un aparcament subterrani per a vehicles i trasters. Així mateix, s’alliberarà tot l’espai públic de l’entorn, fins ara tancat, barrat i envoltat de tanques. Igual que ara amb les obres.

Una piconadora aterra un mur delsolar del carrer Sant Antoni Maria Claret, on hi construeixen 98 pisos / MIREIA ARSO

El mur s’ha tirat a terra en una actuació vinculada a la promoció dels pisos. Afecta la vorera nord, la que va de l’accés a l’estació d’autobusos fins a la carretera de Santpedor. Mentre duri l’operació, en principi 3 dies segons l’Ajuntament de Manresa, no hi podran passar els vianants. Pel que fa a la circulació de vehicles, en alguns moments es donarà pas alternatiu.

Els accessos a l’estació d’autobusos estaran oberts com sempre. Els treballs tampoc no afectaran la parada del bus urbà que hi ha en aquest punt.