Ja no hi ha marxa enrere. Els barris de La Balconada i de Cal Gravat van estrenar ahir dilluns el nou model de recollida de residus de domicilis que té com a principal novetat que tres dels contenidors només es poden obrir amb una targeta especial. Són els de rebuig, orgànica i envasos. El primer, el de rebuig, un cop a la setmana. Els altres dos, les vegades que faci falta. És el que en diuen contenidors tancats.

El de paper i vidre es continuaran utilitzant sense targeta, com fins ara. L’estrena es va fer sense incidències remarcables ni tampoc amb acumulació de bosses de deixalles al costat dels contenidors. Fins ahir a la tarda, se n’havien trobat quatre.

L’altra gran novetat és que la recollida de les escombraries es farà de dia i no de nit com fins ara per evitar les molèsties. El nou sistema, que s’anirà ampliant progressivament a tota la ciutat d’aquí i fins a finals d’any, pretén doblar la recollida selectiva.

Els contenidors en qüestió, nous de trinca, es van començar a veure per La Balconada i Cal Gravat fa dues setmanes, però tal com es va anunciar en el seu moment, ahir es van tancar. En cadascun d’ells hi ha un adhesiu a la part frontal en el qual es recorda que a partir del 10 de juny «aquest contenidor estarà tancat i s’haurà d’obrir amb targeta». Per si algú té dubtes hi ha l’adreça d’un correu electrònic – manresa.cat/residus- i un número de telèfon, que és el 613 248 447.

Deixalles fora del contenidor

Un cop van quedar tancats, no es va observar cap situació anòmala, segons l’Ajuntament de Manresa. «El dubte que hi havia avui» [ahir per al lector] «era si hi hauria incidències. Cap de destacada. N’hi haurà i estem conscienciats», va assegurar Regió7 el regidor d’Acció Climàtica, Pol Huguet. De bosses d’escombraries fora també n’hi ha amb els contenidors oberts, va afirmar. Sí que en alguns casos hi havia elements que podien entorpir que s’obrissin, també com ja passa ara massa sovint.

Va destacar que amb el canvi comença la recollida de dia. A la resta de la ciutat hi ha fraccions que es recullen de dia i altres de nit. «A La Balconada i Cal Gravat, les cinc fraccions es farà de dia a partir d’ara». Amb els nous contenidors el procés és més ràpid, precisa, i «l’únic problema que pot generar és una lleugera afectació al trànsit. Però a partir d’ara els veïns ja no sentiran soroll de camions d’escombraries»

Veïns preocupats

El nou model ha sigut els últims dies tema de conversa als dos barris.

No tothom ho veu de la mateixa manera, segons ha pogut comprovar aquest diari a peu de carrer. Com en tot, hi ha opinions per a tot. Hi ha qui hi veu força inconvenients no pel canvi en si, sinó pels contenidors. Temen que s’espatllin en un tres i no res i que no s’obrin o no es tanquin.

És el que passava amb un contenidor de rebuig del carrer Puig i Cadafalch, que es podia obrir amb el pedal i sense necessitat de targeta. Fins que van arribar tècnics de l’empresa que ho vetlla, que es van dedicar tot el dia a revisar que els contenidors funcionessin correctament. També el de Puig i Cadafalch, que van desmuntar i reparar.

A un veí el preocupava les persones que remenen els contenidors i si els faran malbé per poder continuar buscant a dins. Hi ha qui comentava que «quan una cosa funciona, millor no la toquis», i afirmava que no pensa acumular brossa a casa. Al seu costat, un home insistia que «ens complica la vida» i, en canvi, el ciutadà no en treu cap avantatge. Un avi que va necessitar ajuda per tirar una bossa al contenidor de rebuig de davant l’església de La Balconada opinava que els diners que s’han gastat amb els contenidors i el nou model són malaguanyats.

El sistema s’ha posat en marxa després d’una intensa campanya informativa als dos barris les darreres dues últimes setmanes durant les quals un 90 % dels veïns han recollit la targeta en qüestió que reparteix l'Ajuntament. La campanya continua.