La Depuradora de Manresa, 40 anys com a referent ambiental
L’estació, la primera que es va construir dins el Pla de Sanejament de Catalunya, celebra quatre dècades de transformació i innovació en la gestió de l’aigua al Bages
Regió7
L’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) de Manresa–Sant Joan de Vilatorrada, una infraestructura clau per al desenvolupament sostenible del territori, celebra enguany 40 anys de servei públic i compromís ambiental. Inaugurada el 17 d’octubre de 1985, va ser la primera depuradora construïda dins el Pla de Sanejament de Catalunya, un projecte que va marcar un abans i un després en la qualitat de l’aigua dels rius Cardener i Llobregat.
Fa quaranta anys, la major part de les aigües residuals urbanes s’abocaven directament als rius i la posada en marxa de la depuradora va suposar una autèntica revolució ambiental. El pretractament va permetre retenir els sòlids i el tractament biològic eliminar la matèria orgànica, millorant de manera notable la qualitat de l’aigua que es retorna al medi. Avui, la planta té capacitat per tractar les aigües de 200.000 habitants equivalents, i s’ha anat adaptant a noves exigències normatives i tecnologies de millora de l’eficiència.
Primera planta de compostatge de Catalunya
L’any 1994 es va inaugurar, al costat sud de la depuradora, la primera planta de compostatge de Catalunya per tractar fangs de depuradora, que va permetre transformar el fang en compost, un producte més fàcil d’emmagatzemar i transportar. Després de gairebé tres dècades de funcionament, s’està projectant la que serà la primera planta d’assecatge solar de fangs de depuradora de Catalunya, un pas més per consolidar la gestió circular dels residus del cicle de l’aigua.
La depuradora disposa actualment d’una gestió automatitzada i digital. A través de la digestió dels fangs, genera biogàs per produir energia. A finals de 2023, es van millorar els digestors amb un aïllament tèrmic que permet mantenir-los a 35 ºC i augmentar-ne el rendiment. Amb l’ajuda de les plaques fotovoltaiques que s’estan instal·lant, la planta avança cap a l’autosuficiència energètica i una reducció notable d’emissions.
Un laboratori viu d’innovació
La depuradora de Manresa – Sant Joan de Vilatorrada, ha passat de processos pràcticament artesanals a una gestió automatitzada i digital, centrada a recuperar recursos i produir energia. Un dels projectes més singulars ha estat el filtre percolador biològic, que permet eliminar l’àcid sulfhídric del gas format pel digestor anaeròbic, i així es pugui utilitzar per produir energia. El sistema es va convertir en un referent en depuració natural i va rebre nombroses visites tècniques i acadèmiques.
Recentment, s’ha substituït per un nou model més eficient, que manté l’esperit innovador del projecte original. La depuradora també ha estat planta pilot en diversos projectes europeus, enfocats a donar una segona vida als residus i tancar el cicle de l’aigua de manera més circular. Un dels més destacats és el projecte europeu SMART-Plant (2017-2021), que va provar tecnologies per recuperar materials amb baixa petjada de carboni en depuradores reals com la de Manresa.
Des del juny de 2023, produeix aigua regenerada per a usos no potables. L’aigua passa per filtres de sorra, llum ultraviolada i desinfecció amb hipoclorit sòdic i s’utilitza per a neteja viària, reg de zones verdes i altres usos municipals, amb l’autorització de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Aquesta mesura és clau per reduir el consum d’aigua potable en temps de sequera.
La depuradora va ser la primera d’Espanya a aplicar, el juliol de 2024, un sistema dual de control Energy–N₂O, desenvolupat per l’empresa Createch 360, que optimitza el consum energètic i redueix les emissions d’òxid nitrós, un gas d’efecte hivernacle molt potent. La instal·lació forma part de la Xarxa de vigilància del SARS-CoV-2 en aigües residuals de Catalunya. Aquesta tasca ajuda a detectar precoçment tendències epidemiològiques i reforça el paper de la depuradora com a infraestructura essencial per al benestar públic.
Un futur més circular i compartit
La trajectòria de la depuradora de Manresa – Sant Joan de Vilatorrada, resumeix l’essència de la gestió sostenible de l’aigua per preservar el medi, reutilitzar recursos i generar energia. Aquest model, liderat per Aigües de Manresa i la Mancomunitat del Bages i del Moianès per l’Aigua, aposta pel sanejament més circular, eficient i connectat amb la ciutadania. Darrere d’aquesta evolució hi ha persones compromeses que, al llarg de quatre dècades, han aportat coneixement, esforç i vocació, i gràcies a les quals l’aigua que surt de la planta torna al riu més neta, més segura i amb més futur.
