Zombis. El maleït òmicron es comporta com els zombis de les pel·lícules, que quan els herois en maten cent n’apareixen mil més de sota les pedres.

Troballa. Per reduir les xifres de la covid, que els contagiats no la notifiquin. Per alleugerir la saturació dels CAP, que es donin la baixa laboral ells mateixos. Si no apareix a les estadístiques, la pandèmia es converteix en una fake news i tots som més feliços.

Diccionari. Una endèmia universal és una contradicció terminològica.

Animals. Un malalt cardíac rep el cor d’un porc. Prodigi de la ciència i problema idiomàtic: si incorporem òrgans d’altres animals, certes desqualificacions perden sentit. Ens diran: «ets un porc», i respondrem: «una mica». I si un dia trasplanten cors de hiena?

Pobrets! El Wall Street Journal diu que els adolescents dels EUA poden sentir «ansietat» perquè la missatgeria dels seus Android mostra globus de color verd i no blau com els d’Apple. Què ens està passant?

Drecera. Ens agrada més assenyalar culpables que investigar causes.

Tendència. A Madrid la dreta va guanyar les eleccions defensant el dret individual a la cervesa per davant de la salut col·lectiva. A Castella i Lleó presenta el dret al chuletón contra la ramaderia sostenible. A Barcelona la polèmica és a favor o en contra del cotxe individual. Hi veuen un patró?

Purga. Les acusacions al Govern d’engegar una «purga» als Mossos per frenar investigacions per corrupció són una mala i una bona notícia alhora. Dolenta perquè, si és cert, això no s’ha de fer. Bona, perquè indica que els Mossos són una veritable estructura d’Estat, que val la pena controlar.

Imperis. Les tenses converses entre Washington i Moscou sobre la crisi d’Ucraïna, amb intercanvi d’amenaces poc velades, demostren que la guerra freda no anava de socialisme contra capitalisme ni de llibertat contra dictadura sinó d’imperi contra imperi, com arreu, com sempre.