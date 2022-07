Així ens exhorta Jesús, també avui, a viure en la veritat, a ser verídics en els nostres actes i les nostres paraules. Recordo aquestes paraules del profeta de Natzaret, degut a la guerra bruta, les clavegueres mediàtiques i les mentides d’alguns periodistes.

Fa quatre anys, en la 52a Jornada Mundial dels Mitjans de Comunicació Social, el papa utilitzava com a lema les paraules de Jesús, «La veritat us farà lliures» (Jo 8:32).

El papa Francesc ens recordava que «l’ésser humà és capaç d’expressar i compartir la veritat», tot i que quan l’home «segueix el seu propi egoisme, pot fer també un mal ús de la facultat de comunicació», ja que «l’alteració de la veritat és el símptoma típic de la distorsió».

El papa ens recordava que la comunicació ha de ser un «lloc per expressar la pròpia responsabilitat en la recerca de la veritat». Però com estem veient, alguns mitjans (i alguns periodistes coneguts) ens ofereixen el «fenomen de les notícies falses, les anomenades fake news».

Les fake news, com ens deia el papa, ens porten a la «desinformació», ja que estan «basades en dades inexistents o distorsionades», que «tenen com a finalitat enganyar o manipular el lector», per «arribar a objectius concrets, influenciar les decisions polítiques o obtenir guanys econòmics».

Cal recordar que les fake news, com ens deia el papa, «són hàbits per capturar l’atenció dels destinataris», ja que «els continguts, malgrat no tenir fonament, obtenen una visibilitat tal que, fins i tot els desmentiments oficials, difícilment aconsegueixen aturar els danys que produeixen». Per això, davant el problema de les fake news, «cap de nosaltres pot eximir-se de la responsabilitat de fer front a aquestes falsedats».

Hem de reconèixer, com deia el papa, que «les mateixes motivacions econòmiques i oportunistes de la desinformació tenen la seva arrel en la set de poder» que ens fa «víctimes d’un engany». Per això «l’antídot més eficaç contra el virus de la falsedat és deixar-se purificar per la veritat».

Així com el periodista Xavier Domènech denunciava «la divulgació de porqueria fabricada amb intencionalitat política en mitjans que sabien que ho era» (Regió7, 13 de juliol de 2022), sorprèn el silenci d’altres periodistes «estrella».

Aquestes clavegueres mediàtiques queden perfectament retratades pel papa Sant Gregori el Gran, en els Tractats Morals sobre el llibre de Job (Llibre 10, 47-48), que ell va escriure. Bisbe de Roma, Gregori escrivia, com si estigués pensant en les clavegueres mediàtiques d’ara: «La saviesa d’aquest món consisteix a presentar el que és fals com a veritable i el que és veritable, com a fals. Els savis d’aquest món consideren una ximpleria la virtut de la integritat. Ells qualifiquen de neci obrar amb rectitud, i la saviesa segons la carn jutja insensata qualsevol obra conforme a la veritat».

Per això, com va dir amb valentia l’arquebisbe Joan Enric Vives, cal reclamar «un periodisme contra les falsedats».