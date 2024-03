Recordo que en entrar al govern de l’Ajuntament, un antic regidor i bon amic em va dir «si una cosa només és important perquè és urgent deixa-la sobre la taula, que demà serà més important». No sé si els responsables de l’Agència Catalana de l’Aigua van deixant la feina sobre la taula perquè així el problema de la sequera sigui encara més el més angoixant o realment són uns ineptes dels més grans que hi pugui haver a l’administració, però el fet que en aquest moment tinguin un romanent de tresoreria de més de 540 milions d’euros és un escàndol de proporcions bíbliques i exigeix que els que avui són al davant de l’empresa, començant pel conseller, siguin destituïts.

Com pot ser que quan li estem demanant esforços en la reducció del consum de l’aigua de boca als ciutadans, que quan els nostres camps i el nostre bestiar estan passant set, a l’empresa que té la missió de garantir-nos l’aigua li sobrin més de 540 milions per obres no executades, o així ho justifiquen.

Quan analitzes la memòria presentada per l’aprovació del pressupost d’enguany l’enrabiada que t’emportes és d’aquelles que fan època, resulta que l’ACA té 250 milions en dipòsits bancaris a curt termini, 113 milions d’euros els ha prestat a l’empresa ATLL, responsable de subministrar aigua a l’àrea de Barcelona, i 212 milions els ha prestat a altres departaments de la Generalitat perquè facin les seves inversions i de mentre el 2022 només va invertir en aigua 87 milions.

Quan algú ha començat a preguntar, les respostes han estat d’allò més patètiques, «teníem un deute molt gran de l’anterior sequera i no podíem invertir» però és que el 2019 es van acabar de pagar tots els deutes. «És que no tenim projectes» i que han estat fent tots aquests anys? Tots sabíem que és indispensable per fer front a les sequeres cícliques del país, la gran planta dessaladora i reutilitzadora del Besos, on és el projecte? Sembla que està en fase d’estudi previ. Però és que té nassos la cosa, les dessaladores del Tordera II i la del Foix que haurien d’estar en servei encara estan en fase de redacció del projecte i ens diuen que en els millors dels casos serà el 2028 o 2029 la seva posada en funcionament.

Catalunya té set, no perquè no plogui, sinó perquè uns irresponsables-incompetents... no han fet la seva feina. Per acabar-ho d’abonar el conseller ens diu que ha d’apujar el preu de l’aigua, però quina pocavergonya és aquesta? Es parla d’un euro per persona i més. Amb quin objectiu? Per què? Per tenir més diners al banc? Ja n’hi ha prou que ens prenguin el pèl.

Si tinguéssim un govern que governés en aquest moment tindríem màquines treballant per tal de minimitzar les conseqüències de la sequera. Només cal tenir un xic de memòria, en l’anterior sequera, la del 2010 amb el president Montilla i en plena crisi econòmica, a hores d’ara ja s’estava construint un transvasament excepcional i provisional d’aigua de Tarragona a Barcelona.

Ja n’hi ha prou!!! Volen governar si us plau.