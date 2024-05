Un misteri entre Brooklyn i Salipota

El nen Paul Auster va anar un dia d’excursió amb altres companys i, enmig d’una gran tempesta, van haver de córrer i passar sota un filat metàl·lic per tal de trobar refugi. L’últim de la fila era Auster, a mig metre de Ralph, que va passar sota el filat que envoltava una clariana tot just quan un raig li va caure al damunt.

Aquest esdeveniment va canviar el decurs de la seva vida i la vida dels seus lectors. Va ser a l’origen d’una obra que aconseguia generar màgia introspectiva del dia a dia. Quan vaig llegir la necrològica vaig pensar que aquell dia hauria d’estar molt pendent de l’atzar, ja que com ens va ensenyar ell l’atzar no és ben bé una casualitat.

El mateix dia em vaig assabentar de la mort de mossèn Josep Maria Sancliments i Torres, el primer mossèn del que guardo memòria al meu barri. A Auster ja li han fet i li faran moltes cròniques periodístiques. Així que em centraré en el mossèn amb el que cantava els diumenges i va oficiar moltes de les celebracions que aplegaven la família. Estimat i respectat va participar abans de la mort de Franco en la creació de l’Associació de Veïns de Salipota, va ser un dels fundadors, hi estava compromès fins al punt que tenia el domicili provisional al pis del capellà. Era nascut a Serrateix, el dia 26 d’agost de 1939. Va cursar els estudis eclesiàstics al Seminari de Solsona i va ser ordenat prevere el dia 1 d’agost de 1965.

No va ser només a Súria, també va ser arxipreste de Morunys, de Cardona, de Berga i de Tàrrega. El 1998, 250 persones van omplir de gom a gom el pati del Foment Cultural per fer-li un sopar de comiat. Se’n va anar al Brasil per fer-hi tasques d’ajuda i d’evangelització, i va rebre regals dels feligresos, entre els quals hi havia un àlbum de fotografies. La seva destinació va ser la parròquia Olimpia, del bisbat de Barretos, a l’estat de Sao Paulo. Va conèixer l’obra del bisbe Pere Casaldàliga i va fer estada a Sao Félix do Araguaia on van parlar de la teologia de l’alliberament, la corrupció, l’explotació i les injustícies.

Com que hi ha molta gent que el recorda cal dir que també va servir pastoralment les parròquies Salo, Espinalbet, Castell de l’Areny, Vilada, Seana, Castellnou de Seana, el Talladell, Casserres, Esgleiola, Montclar, Pujol de Planés, Correà, Montmajor i els Bassacs. Aconsellava anar a poc a poc per entendre les coses, el mateix que feia Harvey Keitel al novel·lista sense inspiració que encarnava William Hurt a la pel·lícula «Smoke». Brooklyn i Salipota en el misteri de la quotidianitat.