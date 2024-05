Les eleccions dels indecisos

Els darrers sondejos publicats constataven l’existència d’un 40% d’indecisos en les eleccions que se celebren avui i que, malgrat que el PSC de Salvador Illa ha liderat totes les enquestes, el creixement de Junts amb Carles Puigdemont al capdavant, deixa el resultat en mans dels que no tenien decidit el vot o que ni tan sols sabien si anirien a votar.

El resultat és incert i el recompte de vots d’aquest vespre promet ser emocionant per veure com es configura el nou mapa parlamentari. Salvador Illa i Carles Puigdemont han apel·lat aquestes darreres hores al vot útil, perquè són conscients que amb els vots propis no en tenen prou per aconseguir el seu objectiu i que han de demanar el vot manllevat d’altres opcions polítiques. Mentrestant, ERC de Pere Aragonès, confia revertir els resultats que li auguren els sondejos i situar-se a la vora de Junts o, fins i tot superar-los, però això seria contra pronòstic.

Per molt incert que sigui el resultat, sembla indiscutible que tindrem un parlament fragmentat, tant que pot haver-hi un bloqueig que no permeti investir ningú per a la presidència de la Generalitat i que s’hagin de repetir les eleccions. Això seria un nou revés per a les institucions catalanes que ja porten massa temps havent de remar contracorrent.

Els indecisos tenen el resultat a les seves mans: o permeten una majoria parlamentària d’esquerres o, fins i tot un tripartit, com els que van presidir Pasqual Maragall i José Montilla, o donen una nova oportunitat als partits independentistes perquè administrin una majoria que no van saber gestionar al mandat passat.