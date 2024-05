Eleccions catalanes, el Baxi al play-off, i així ens va

A diferència d’alguns dels tertulians que hi ha en aquest país, jo no presumiré de saber què passarà amb el govern català després dels resultats d’aquest diumenge. Vull dir que no en tinc ni idea de si Illa podrà formar govern en solitari, de si n’hi pot haver un d’independentista com el que hi ha hagut els darrers anys com pregona Puigdemont, de si hi haurà tripartit d’esquerres, si socialistes i populars es tornaran a fer amics ni que sigui per uns moments, o bé si tornarem a votar d’aquí a uns mesos. I si PSC i Junts s’entenguessin?

Repeteixo que no en tinc ni idea, però em llanço a la piscina no pas amb la condició de tertulià i entès, sinó de ciutadà normal i corrent interessat en el tema i que intenta il·lustrar-se en la mesura que pot. Illa té tot el dret a reclamar la presidència de la Generalitat, igual que altres, en aquest cas Puigdemont, té tota la legitimitat per intentar formar un govern independentista presidit per ell, entenc, tot i que les matemàtiques no ajuden. Del tripartit d’esquerres, què dir-vos?. Comuns entraria en un govern que defensa el Hard Rock, que és una de les seves línies vermelles i un dels motius que van fer que s’avancessin les eleccions. Ho haurien d’explicar molt més que bé. Que PSC i PP poden tornar a ser amics?. Home, ha passat a Barcelona, on els populars van fer alcalde Collboni. Almenys durant els minuts que va durar la votació ho van ser, de la mateixa colla. I de tornar a votar, crec que una gran majoria no ho entendria. Els polítics demostrarien una immaduresa impròpia de qui pretén governar. Se’ls hi pressuposa prou habilitats, mà esquerra i sapiència - a més a més de paciència-, per gestionar Catalunya, que no és precisament poca cosa.

Molt em temo, però, que més que a Catalunya tot plegat es pot acabar decidint en funció de Madrid. És allò que PSC i Junts poden acabar entenent-se. És curiós, Junts diu a les catalanes que no farà president Illa tot i que ha fet president Sánchez. No és el mateix, d’acord, però... ja veurem. Com que d’aquí a no res hi ha eleccions europees -i ens hi juguem, per exemple, que la dreta europea obri la porta a pactar amb l’extrema dreta- res no es mourà fins saber els resultats del 9 de juny. O sigui que en tenim per dies, d’especulacions.

Mentrestant, el Baxi anirà als play-off. Mentre faig el tallat del matí al bar del costat de la feina sento que una noia comenta als seus companys de taula que, total, si l’eliminaran a la primera. Amb aquest esperit i alegria, així ens va.