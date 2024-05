Immediat és contrari a esperar

En noticia de Regió7 del passat 9 de maig, apareix el titular: «PSC, JUNTs+, PPC i Ciutadans, a favor del desdoblament immediat de la C-55».

Que vol dir «immediat»? El Diccionari de l’Institut de les Lletres Catalanes ens diu: «Efecte immediat, que succeeix de seguida, sense tardança, de forma imminent, urgent, ràpida». Aplicat al desdoblament 2+2 de la carretera C-55, vol dir que les obres haurien de començar de seguida.

Altres noticies de Francesc J. Archs i Lozano TRIBUNA C-16 i C-55, complementàries sí, alternatives no

Abans de començar les obres, que cal fer? Tenir definit l’abast i característiques de les obres a realitzar. Redactar l’estudi Informatiu, amb els traçats proposats sobre plànols. Cal fer la declaració d’impacte ambiental de l’estudi informatiu. Cal l’aprovació definitiva de l’estudi informatiu, i cal redactar el projecte o projectes constructius de les obres a realitzar.

En el cas del desdoblament 2+2 de la C-55 entre Manresa i Castellbell i El Vilar, aquesta feina ja està feta. Es va iniciar el 2007 i es va concloure el 2015. Quasi 8 anys per disposar dels projectes constructius i el pertinent informe favorable de la Ponència Ambiental de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat, que només caldria actualitzar.

I quina seria la durada d’aquestes obres?. Segons els experts es podrien tenir acabades en tres anys. Obres pel desdoblament 2+2 que és el necessari pels 35.000 vehicles/dia que hi circulen. Aquesta fora l’actuació immediata que reclamen partits, empresaris i la societat en general, per resoldre la problemàtica de la carretera C-55.

En la mateixa noticia també llegim que ERC i Comuns tenen d’altres propostes que resulten no ser immediates i que passen per fer nous estudis.

Fer nous estudis per arribar a disposar d’uns projectes constructius nous, poden suposar uns tres anys de feina (si hi ha voluntat política de fer-los), i ens costarien entre 4 i 5 milions d’Euros, que sortirien, de les nostres butxaques. Tot això per estar en condicions de poder començar unes obres que ara ja es podrien iniciar a curt termini.

O sigui que en tres anys podríem tenir les obres acabades, o nous projectes per iniciar-les. Que triem?

També ens podríem trobar que els nous estudis adoptessin solucions de un 2+1, i tots sabem que són del tot insuficients per la densitat de trànsit, i/o que s’adoptessin solucions de traçats que afectessin a trams urbans consolidats, com seria el cas de la anunciada variant de Castellgalí i que comportaria limitacions de velocitat, i l’afectació d’habitatges pròxims existents. A més, per les característiques geogràfiques, podrien arribar a impedir la futura construcció de un 2+2 en el tram de la bauma de Castellgalí.

Cada dia som 43.750 usuaris (que corresponen als 35.000 vehicles/dia) els que patim la C-55. No sabem a que esperen els “nostres governants”. El que han de tenir clar és que els usuaris ja no podem esperar més, i que estem pagant de les nostres butxaques els costos derivats dels retards, retencions, incidents, inseguretats i sobre consums, derivats de les mancances funcionals d’aquesta carretera.