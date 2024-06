La Volta, com a exemple d’èxit

La Volta Ciclista a Catalunya és un exemple d’èxit. La cursa masculina ha arribat aquest any a la 103 edició. Ha hagut de superar molts entrebancs, alguns de tan importants que, si no fos que la commemoració de les Cent edicions era a prop, probablement hauria desaparegut. L’observació del palmarès de guanyadors i participants de la Volta, després de 103 edicions, permet adonar-se dels alts i baixos que ha sofert i del prestigi de què gaudeix avui i el lloc que s’ha fet en el calendari internacional.

Ara hi ha afegit la Volta femenina, d’acord amb el batec de l’esport mundial. L’organització ha estat perfecta, amb un recorregut excel·lent, idoni per a les corredores que vulguin preparar les grans voltes, que és la funció que tenen les curses com la Volta. Per això és tan positiu el podi final, amb la llegendària Marianne Vos guanyadora de la general i de l’etapa reina de la Molina, amb dos segons llocs a les altres dues.

Tot aquest èxit és fruit del treball i el coneixement. La figura del director de la Volta, Rubèn Peris, ha estat clau. Per la passió que té pel ciclisme però, sobretot, per la seva manera de treballar discreta i minuciosa, allunyat de la faramalla innecessària i només pendent de ser eficaços.

En el seu haver hi ha saber fer equip. Sense els centenars de voluntaris que s’hi aboquen cada vegada que se’ls cita, la Volta no seria possible. I, sobretot, saber-se envoltar de professionals com Patrícia Ortega, la responsable esportiva de la Volta femenina.

La Volta fa la feina. L’afició al ciclisme, també al femení, hi és. Només cal que hi hagi equips com el Massi que hi creguin. En homes, no ha estat mai possible. En dones, hi ha una oportunitat immillorable.