Vols acabar definitivament amb els mixelins de la panxa?

S'acosta l'estiu, la caloreta de la primavera fa que cada vegada tinguem més ganes d'anar a la platja a prendre el sol i lluir un cos esvelt. Però, què passa amb la panxa? Aquesta zona sol ser la més complicada d'eliminar. El greix que hi apareix sembla que s'adhereixi bé a la zona i no vulgui marxar, tot i fer dietes. Doncs no et preocupis perquè et portem la infusió ideal: hibiscs, canyella i llimona. Gràcies a ella reduiràs el greix acumulat a la panxa i malucs.

La infusió d'hibisc també rep el nom d'aigua de Jamaica o suc de flor de Jamaica, ja que és feta a força de calzes de la rosa de Jamaica. És una tisana amb un sabor molt peculiar que recorda els nabius vermells i que, si ets constant, aviat notaràs com comença a fer efecte i reduiran els teus mixelins i cartutxeres.

L'hibisc i les seves propietats per aprimar-se

La flor de Jamaica o hibisc és un diürètic excel·lent que t'ajudarà a eliminar toxines i a reduir la inflor de la panxa. En evitar la retenció de líquids també és molt eficaç per lluitar contra la cel·lulitis i el seu consum ajudarà a reduir centímetres de maluc.

L'hibisc impedeix que el greix corporal s'emmagatzemi en zones com la panxa i els malucs. També és molt digestiva i ajuda a combatre l'acidesa i altres molèsties estomacals.

A més, té vitamina C, per la qual cosa és ideal per prevenir els refredats tan típics d'aquests dies i ajuda a calmar els nervis.

Per totes aquestes raons, l'hibisc és una opció ideal per perdre pes de manera natural

Com preparar te d'hibisc

Preparar aquest te d'hibisc per reduir panxa és molt senzill. Necessites 7 flors seques d'hibisc, mitja cullerada de canyella en pols, el suc de mitja llimona i aigua. Poseu en un cassó les flors d'hibisc i la canyella i deixeu que l'aigua bulli mentre mous de tant en tant. Mantingues la barreja a foc lent durant 10 minuts i retira del foc. Deixa que reposi uns minuts, cola la barreja i afegeix el suc de mitja llimona. Ja tindràs llesta la infusió d'hibisc per cremar greixos.

Quant de te d'hibisc cal prendre al dia per reduir la panxa?

El te d'hibisc és una beguda molt adequada per reduir el greix corporal, però, com tot, no se n'ha d'abusar. L'ideal és prendre una tassa d'infusió d'hibisc al dia com a complement d'una dieta saludable i baixa en greixos.

Aquesta beguda es pot prendre freda o calenta. Té un característic to vermellós i és un bon acompanyament per a un dinar o berenar saludable o com a postres digestives per acabar un dinar o un sopar.

Tot i ser una beguda natural no està indicada per a embarassades ni per a persones amb la tensió molt baixa.

Infusions per perdre la panxa / freepik

El millor moment del dia per prendre una infusió d'hibisc

La infusió d'hibisc no conté substàncies excitants com sí que passa amb altres tes. Per aquesta raó es pot prendre en qualsevol moment del dia, fins i tot a la nit, sense por que ens causi problemes en el son.

Encara que aquest te d'hibisc et pot ajudar molt en el teu objectiu de reduir panxa, el que és essencial és portar una dieta equilibrada i fer exercici físic de forma habitual. Només així aconseguiràs assolir el teu objectiu i oblidar-te per sempre d'aquells quilos de més.