Arrenquem el dimarts, 5 de març, parlant de l'augment del nombre de vehicles que accedeixen a la C-16 a Sant Vicenç. També en el marc de la mobilitat, l'Ajuntament de Manresa diu que no elimina aparcament sinó que el trasllada. Per últim, destaquem la reestructuració de l'Abacus per tal de potenciar la llibreria.