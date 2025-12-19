Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La indústria farmacèutica s’erigeix com a motor d’innovació a Espanya

Noves inversions consoliden el sector com un dels pilars de la innovació de serveis avançats, especialment en l’àmbit de la salut

La indústria farmacèutica s’ha consolidat en els darrers anys com un dels grans pilars de la innovació gràcies a una aposta decidida per la investigació, el desenvolupament i la innovació (I+D+i). Aquest impuls es reflecteix en l’elevat volum d’inversió que el sector destina cada any a la recerca, una xifra que situa la indústria farmacèutica com una de les 1.500 empreses que més inverteixen en innovació a nivell mundial, i amb 10.200 milions d’euros només a Europa.

Un exemple clar del compromís de la indústria amb la innovació és Novartis, recentment reconeguda com a empresa farmacèutica amb més reputació a Espanya pel Ranking Merco Empresas i Líders. Aquest reconeixement és fruit d’un ferm compromís amb la recerca i el desenvolupament de solucions per millorar la salut dels pacients. Actualment, Novartis està duent a terme el desenvolupament de més de 150 estudis clínics a Espanya i participa en més de 500 estudis internacionals. Aquestes xifres són indicatives del seu paper clau en la innovació biomèdica, així com el seu impacte positiu en el teixit investigador, especialment en àrees com l’oncologia, l’àrea cardiovascular, les malalties autoimmunes i les malalties rares.

Un compromís clar amb la investigació

La companyia ha rebut més de 30.000 pacients de gran diversitat per participar en estudis clínics, la qual cosa demostra la seva implicació amb la millora de la salut pública. A més, Novartis contribueix de manera significativa al desenvolupament del coneixement científic, amb més de 2.000 publicacions en revistes científiques d’alt impacte que avalen els seus avenços.

En els últims cinc anys, l’empresa ha invertit més de 800 milions d’euros en activitats de R+D+i a Espanya, centrant-se en àrees com l’oncologia, la neurologia, la cardiologia, la dermatologia, les malalties autoimmunes i les malalties rares. Aquesta inversió no només impulsa el progrés científic, sinó que també contribueix al creixement econòmic i a la generació d’ocupació qualificada al país.

Novartis ha destacat el valor de la col·laboració amb el sistema sanitari, les universitats i els centres de recerca, establint aliances estratègiques que permeten accelerar el desenvolupament de noves teràpies. Aquest model col·laboratiu és clau per transformar la investigació científica en solucions reals que arribin als pacients.

Nou any, nous desafiaments

Aquest compromís amb la innovació s’emmarca en una visió de futur orientada a continuar millorant la qualitat de vida de les persones. En aquest sentit, la indústria farmacèutica afronta nous reptes, com la incorporació de tecnologies digitals, la medicina personalitzada i la sostenibilitat del sistema sanitari.

La transformació digital permet optimitzar els processos de recerca i desenvolupament, així com millorar l’eficiència dels assaigs clínics i l’accés dels pacients a tractaments innovadors. Al mateix temps, la medicina personalitzada obre la porta a teràpies més precises i eficaces, adaptades a les característiques individuals de cada pacient.

Finalment, la sostenibilitat es consolida com un eix estratègic per a la indústria farmacèutica, que treballa per reduir el seu impacte ambiental i garantir l’accés equitatiu als medicaments. En aquest context, el paper de la innovació és fonamental per assegurar un sistema sanitari resilient, capaç de donar resposta als reptes presents i futurs de la societat.

TEMES

