Sílvia Caballol, sobre la seva relació amb Xavier Novell: "El nostre amor va néixer com una flor entre les pedres"

"Contra tot pronòstic, contra tota probabilitat", així defineix la psicòloga i escriptora Sílvia Caballol com va néixer la seva relació amb el bisbe de Solsona, Xavier Novell, amb qui s'ha casat per l'Església aquest mes de març passat i amb qui té dos fills. Ho ha dit en un petit avançament de l'entrevista que ha concedit al programa Col·lapse de TV3 i que, sencera, s'emetrà aquest dissabte a la nit (22.05 h).

En el vídeo, es veu Caballol conversant amb el periodista Ricard Ustrell i, després de reconèixer que Novell no vol que parli de la seva història, l'escriptora diu: "El nostre amor va néixer com una flor entre les pedres, contra tot pronòstic, contra tota probabilitat; aquelles flors que les veus que surten del mig d'un roc i dius, com pot ser?... Doncs va ser".

Novell va renunciar per sorpresa al seu càrrec de bisbe de Solsona el 23 d'agost del 2021. El motiu, en aquell moment desconegut, no era un altre que el bisbe es trobava en una relació romàntica amb Caballol. Tres mesos més tard, el 22 de novembre, la parella es va casar pel civil, al jutjat de Pau de Súria i, l'abril del 2022, Novell es va estrenar com a pare, amb dues bessones. El març van fer un pas més en la seva relació i la van confirmar per l'Església catòlica. Aquest era el gran desig del bisbe emèrit, però estava carregat d’una alta complicació per allò que s’estableix el Dret canònic. Va caldre una intervenció directa del Papa Francesc per poder secularitzar el bisbe.