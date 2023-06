Segurament, t'has preguntat més d'una vegada com netejar correctament els raspalls i pintes dels cabells. A la nostra vida quotidiana, és important prestar atenció al manteniment dels objectes que utilitzem diàriament, i les pintes no són una excepció. Sabies que poden acumular una quantitat sorprenent de cabell? Per això, és vital desinfectar-los regularment per mantenir un cabell sa i envejable.

En aquest article et presentem una guia, pas a pas, sobre com netejar i desinfectar adequadament les teves pintes i raspalls. Com netejar els raspalls de pèl? Pas 1: Elimina el cabell El primer que has de fer és retirar tot el cabell atrapat al raspall. Pots utilitzar objectes llargs i prims, com bolígrafs, brotxes de maquillatge o, fins i tot, la cua d'una altra pinta, per desfer-te dels flocs de pèl. Pas 2: Renta els teus raspalls Ara és el moment de rentar els teus raspalls. Omple un recipient amb aigua tèbia i afegeix una mica de sabó o xampú per crear escuma. Submergeix el raspall a l'aigua i deixa-ho reposar durant 3 o 4 minuts. Si cal, frega suaument entre les pues amb un raspall de dents net per eliminar qualsevol residu de brutícia. Pas 3: Esbandida i seca Després de deixar-ho en remull, esbandeix el raspall amb aigua tèbia per eliminar les restes de sabó. A continuació, eixuga'l utilitzant un drap net i sec. Agiteu sobre el lavabo per eliminar qualsevol excés d'aigua. I què hi ha dels raspalls de fusta? Si tens raspalls de fusta, presta especial atenció a l'assecatge. És important evitar que quedin restes d'aigua, ja que podrien podrir la fusta amb el temps i fer malbé el raspall. Com netejar els raspalls de fusta? A més de seguir els passos anteriors, hi ha algunes pautes addicionals per netejar adequadament un raspall de fusta: Utilitza la menor quantitat d'aigua possible: per evitar que el raspall s'infli o podreixi, és recomanable utilitzar la menor quantitat d'aigua i sabó possible en netejar-lo.

Renta i asseca ràpidament: Un cop hagis retirat tot el cabell, limita't a eliminar els residus i olis atrapats al raspall amb una mica d'aigua. Com que és de fusta, com més temps en deixis per assecar-se, millor serà el resultat.

Recorda que a més de la neteja, la desinfecció regular és important per eliminar qualsevol bacteri o residu que es pugui acumular als raspalls. Com desinfectar els teus raspalls i pintes? Encara que pugui semblar estrany, un dels mètodes més utilitzats per desinfectar els raspalls és l'ús d'amoníac. Desinfecció amb amoníac: Prepareu una solució amb 1/4 de tassa d'amoníac i 1 tassa d'aigua neta. Aquesta barreja és segura per al teu raspall, però et recomanem que facis servir guants. Remulla el raspall a la solució, esbandeix-lo amb aigua tèbia i deixa'l assecar completament.

Desinfecció amb aigua i vinagre: En aquest cas, barreja 1/2 tassa de vinagre blanc amb 1/2 tassa d'aigua tèbia i submergeix el raspall durant no més de 30 minuts per evitar possibles danys a les pues o mànecs. Esperem que aquests consells us siguin d'utilitat i els pugueu posar en pràctica per mantenir els vostres raspalls i pintes nets i desinfectats.