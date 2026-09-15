Menú del dia per menys de 17 euros: restaurants per menjar bé i a bon preu a Manresa
T'oferim una selecció d'establiments de la capital del Bages amb propostes completes, variades i assequibles
Menjar fora de casa cada dia no ha de suposar una gran despesa. A Manresa hi ha restaurants amb menús diaris per menys de 17 euros, propostes pensades per gaudir d’un àpat complet, variat i de qualitat a un preu ajustat. Opcions de cuina casolana, mediterrània i especialitats diverses per fer del menú del dia una bona alternativa per a qualsevol jornada.
Casa Pio
El restaurant Casa Pio, a la carretera de Cardona de Manresa, és una bona opció per gaudir d’un àpat complet a un preu ajustat. El seu menú diari costa 15,50 euros i ofereix una proposta variada pensada per al dia a dia amb plats casolans i un servei proper. Al menú es pot escollir entre un primer i un segon plat, un assortit de postres i també inclou pa, aigua o vi de la casa.
Casa Pio és un punt de trobada per dinar amb amics o companys de feina on es pot gaudir d’un menú complet i casolà a la cafeteria del barri. L’establiment també adapta els seus preus al cap de setmana, amb menú de dissabte per 17 euros i menú de diumenges i festius per 19 euros. Famós per les seves tardes de futbol, Casa Pio combina la seva oferta de cuina casolana i mediterrània amb tapes, entrants calents i plats combinats. A més, disposa de servei de menjar per emportar. Per reserves podeu trucar al 93 876 92 14 i per estar al dia de les novetats visiteu el seu Instagram.
Atenes
Al Passeig de Pere III de Manresa, el restaurant Atenes ofereix una proposta gastronòmica pensada per gaudir de la cuina mediterrània cada dia de la setmana amb producte fresc i cuina casolana. El seu menú diari, per només 15,90 euros, és una opció completa i assequible per a aquells que busquen menjar bé sense renunciar a la varietat. Cada dia en el menú ofereix un arròs, que s’elabora i serveix en paella individual i durant la temporada d’hivern cada divendres hi ha escudella i carn d’olla.
La proposta inclou diferents opcions de plats, amb una cuina que dona protagonisme a arrossos, fideuàs, carns, peixos i altres especialitats mediterrànies. També té menús especials de cap de setmana: 20,50 euros els dissabtes i 22,50 euros els diumenges. L’Atenes completa la seva oferta amb una carta extensa, servei d’arrossos i fideuàs per emportar i un espai exterior. Per reserves podeu trucar al 93 876 92 18 i trobareu més informació al seu Instagram.
Bufalvent
La Cafeteria Restaurant Bufalvent, situat al polígon industrial del mateix nom, és una bona opció per a qui busca cuina casolana, fresca i variada a un preu ajustat. El seu menú diari costa 16 euros i inclou un entrant, un primer i un segon a escollir, postres, pa i aigua o vi. Els dijous, la proposta incorpora paella mixta. També ofereix la possibilitat de fer mig menú per 14 euros i servir-lo a la terrassa per 17 euros.
L’establiment disposa d’un local ampli i lluminós i una terrassa enjardinada, i completa l’oferta amb entrepans, tapes, hamburgueses, amanides, pizzes i postres casolanes. Destaquen especialment els entrepans elaborats amb pa de mollete i les seves maxiburgers. El Bufalvent també ofereix servei de menjar per emportar i a domicili, una alternativa pràctica per gaudir de la seva cuina sense sortir de casa. Situat al carrer Josep Comas i Solà, s/n, del Poligon Industrial Bufalvent de Manresa podeu reservar taula al 93 876 92 29 i seguir-los a Instagram per estar al dia de les novetats.
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