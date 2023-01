Fa 13 anys que Saldes, al Berguedà, es va quedar sense escola i, des de llavors, els infants del poble, de 304 habitants, han d'anar a Vallcebre, situat a uns 20 minuts per carretera de muntanya. Al municipi tampoc hi ha llar d'infants i no n'hi pot haver, precisament, perquè no té escola. Per solucionar aquest greuge, s'ha decidit obrir un espai per a infants de 0 a 6 anys.