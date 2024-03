L'any 2021 Gósol, al Berguedà, va ser portada del New York Times com a exemple d'un poble petit que havia aconseguit sobreviure gràcies a la pandèmia. La població, després de la covid-19, va créixer un 10%. Tres anys després, la situació ha canviat radicalment. De la trentena de veïns que hi van anar a viure atrets per la vida rural, només queda una família. La resta ha marxat o bé perquè no s'han adaptat al poble o perquè simplement no tenen lloc on viure.