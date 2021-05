El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha lamentat que entre 8 i el 10% de les persones que demanen cita per vacunar-se no s'hi presenten. Ha fet "una crida" a què els ciutadans acudeixin o desprogramin les cites per no incrementar la feina del personal sanitari. Per altra banda, Argimon s'ha mostrat favorable a un "oci nocturn reglat" per "evitar" imatges com les que es van veure la nit del dissabte en què va decaure el toc de queda. El doctor ha destacat l'evolució positiva de les dades de la incidència de la covid-19 i ha apuntat que si bé considera "molt fàcil governar a cop de decret" cal "apel·lar més a la responsabilitat".