El restaurant Gretta Gogó, situat al carrer Barcelona de Manresa, és ben conegut per la seva cuina, però sobretot pel seu espai cosmopolita i acollidor. Oriol Cortés, el cap de cuina de l'establiment protagonitza el segon capítol d'El Plat Estrella, la sèrie que segueix descobrint les joies que es cuinen a les nostres comarques.

En aquest episodi, el cap de cuina ens explica un dels seus plats que més triomfen: "Tendre d'Albergínia". De forma divertida i entretinguda, Cortés ens ensenya com gaudir d'una recepta senzilla que aconsegueix donar-li nous sabors a una hortalissa com és l'albergínia. No us perdeu aquest plat irresistible que segur que us deixarà amb ganes de provar-lo.

La primera temporada d'El Plat Estrella té 10 capítols que, amb el suport de Petit Celler, s'estrenaran setmanalment, cada dijous. La setmana vinent, la ruta pels fogons de la Catalunya Central farà parada al Restaurant Golden, on el seu propietari, Rafa Carmona, ens explicarà per què elabora un dels millors pops de la Catalunya Central.