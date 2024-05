La Patum de Lluïment arrenca a Berga amb xiulets al socialista Salvador Illa

Berga viu a aquesta hora del migdia la primera Patum de Lluïment d'enguany, una versió més reposada de la festa en què surten totes les comparses una rere l'altra i llueixen els seus balls al mig d'una plaça de Sant Pere plena. Els assistents han rebut amb xiulets i crits d'independència al socialista Salvador Illa, que és un dels convidats al balcó de l'Ajuntament de Berga per seguir la Patum de Lluïment. També hi assisteix la consellera d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat Tània Verge.

Avui, dijous de Corpus és festiu a Berga i és un dia fort de Patum, després del multitudinari passacarrers d'aquest dimecres a la nit que es va desenvolupar sense incidències. Ho ha valorat positivament l'alcalde de Berga, Ivan Sànchez: "Ens hem de felicitar, és un molt bon inici de Patum".

Imatges de la Patum de Lluïment d'aquest dijous, 30 de maig / Oscar Bayona

Segons dades facilitades per l'Ajuntament de Berga, els Mossos d'Esquadra de Trànsit van fer 328 proves amb 4 denúncies administratives, cap alcoholèmia penal i quatre per substàncies. També una denúncia per furt de mòbil. Per part de la Policia Local, hi va haver dues denúncies per l’Ordenança de Convivència i Via Pública de Berga per ocupacions de via pública sense autorització, quatre insspecció a bars i locals conjuntament amb URPA de Mossos d’Esquadra aixecant una acta per infraccions a la normativa legal vigent. I d'altra banda, l’hospital de campanya Creu Roja va fer 66 assistències.