La sequera confirma els nous hiverns a la Cerdanya de poques nevades i febles

La sequera que afecta el país i que aquesta setmana ha activat l’estat d’emergència es tradueix a la Cerdanya i el Pirineu en una escassetat de neu. Tant als cims com a la vall, l’absència de neu obre un nou format d’hivern. Les estadístiques del Servei Meteorològic de Catalunya evidencien que, fins al mes de febrer, l’actual hivern és el de menys precipitació blanca dels últims quinze anys i el tercer d’aquest primer quart de segle.

La falta de neu a les cotes altes afecta les estacions d’esquí i les activitats de muntanya, però al fons de la vall la sequera també es deixa notar amb hiverns atípics de pales netes als garatges, vehicles llevaneus als garatges, piles de sal emmagatzemades pels ajuntaments, o menys venta de rodes de neu per part dels tallers mecànics. En l’última dècada, la Cerdanya ha rebut de mitjana 5,9 nevades cada any, amb dotze temporals el 2021, l’any que més, i tres temporals els anys 16 i 19 com els que menys. La mitjana de les nevades més copioses és de 18,4 centímetres. Una dada que, però, resulta condicionada per la nevada històrica del 2018, quan van caure 70 centímetres a la vall. Sense aquesta dada, la mitjana dels altres nou anys és de 12 centímetres de gruix màxim. El meteoròleg de Das Xavier Cruïlles recull les dades de precipitació al municipi, les quals constaten que al fons de la vall la neu és també cada vegada més escassa. De fet, la tònica de l’última dècada és de poques nevades i pocs centímetres, un nou escenari respecte les nevades històriques. Aquest mes de gener va nevar el dia 10 deixant un gruix de tres centímetres; l’any passat va nevar sis vegades amb gruixos de dos centímetres com a màxim; l’any 2022 va nevar vuit dies amb tres i cinc centímetres; el 21 va nevar dotze dies amb una punta de 25 centímetres; l’any 2020 va nevar tres dies amb un gruix màxim de deu centímetres; el 19 va rebre tres nevades amb tres centímetres de màxim. L’any 2018, amb vuit temporals de neu, la Cerdanya va viure una nevada històrica de 70 centímetres que trenca la dinàmica de la dècada. El 2017 va nevar vuit dies, amb un gruix màxim de 22 centímetres; el 2016, va nevar tres dies amb un gruix punta de 24 centímetres; el 2015 va nevar cinc dies, amb 6 centímetres de mantell màxim i el 2014 va nevar a Cerdanya sis vegades, amb un gruix màxim de 17 centímetres.

Sense els gruixos dels cims

Les estacions meteorològiques del Cadí Nord i Malniu constaten que a inici de febrer la presència de neu ha baixat radicalment. La mitjana del gruix de neu al refugi de Malniu en els últims 23 anys és de 39 centímetres i actualment és 0, mentre que la mitjana a l’estació del Cadí, a Prat d’Aguiló, és de 66 centímetres i ara, en canvi, és d’onze centímetres. Al refugi de Malniu, un dels més visitats pel seu accés còmode en vehicle des de Meranges o Guils, dibuixa una mitjana en aquest segle que el mes de novembre s’inicia amb els primers gruixos, que van incrementant amb vint centímetres el desembre i per sobre dels quaranta els mesos de febrer i març. Aquest any, el refugi ha rebut tres episodis de neu amb una punta màxima de 25 centímetres la segona quinzena de novembre, i una segona punta de deu centímetres a principi de gener. L’escenari és similar al Cadí amb, però, diferències més elevades. L’entorn de Prat d’Aguiló té gruixos de mitjana entre els mesos de gener i abril d’entre els seixanta centímetres i el metre. Els mesos de febrer d’aquest segle, aquest entorn de la baga ha tingut gruixos d’entre quaranta i seixanta centímetres. Aquest any el Cadí ha rebut dues nevades, la més copiosa de les quals a principi de gener amb prop de vint centímetres que encara acumula al voltant dels deu.

Des del Servei Meteorològic de Catalunya han apuntat que el dèficit d’innivació és molt accentuat a tot el Pirineu i Prepirineu català, i fins i tot hi ha absència de neu a les solanes per sota dels 2.200 i 2.300 metres especialment al Pirineu oriental.

Totes les estacions estan lluny ara mateix dels valors mitjans per a aquesta època de l’any. Pel que fa als precedents, cal anar fins al 2007 per trobar una situació semblant a aquestes dates, fins i tot amb menys neu que enguany al Pirineu occidental. També l’any 2002 la situació era tant o més crítica.