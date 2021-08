Malgrat les dificultats que tots els grups de dansa han tingut per assajar des de l’esclat de la pandèmia, l’Esbart Manresà de l’Agrupació Cultural del Bages estrenarà per la festa major un nou espectacle, titulat Vincles, que és dedicat a Manuel Cubeles i Solé (Barcelona, 1920 - La Garriga, 2017), de qui enguany se celebra el centenari del seu naixement. Cubeles és un dels noms destacats del moviment dels esbarts i la dansa a Catalunya, però alhora és un personatge polièdric que al llarg de la seva vida va participar en molts altres àmbits de la cultura. De fet, Cubeles va estar molts anys vinculat a l’Esbart Manresà, en dues etapes, als anys 50 i als anys 80.

Cubeles va ser director i membre fundador de l’Esbart Verdaguer i l’Esbart Sarrià, i llavors Vicenç Orriols, que dirigia l’Esbart Manresà, va demanar-li ajuda per «muntar coreografies i innovar amb la dansa, com havia fet a Barcelona», apunta Jordi Gros, l’actual director del cos de dansa de l’entitat manresana, que és qui ha muntat Vincles. Als anys 80, es va reprendre la col·laboració de Cubeles amb l’Esbart Manresà, a partir de la coneixença amb el llavors director, Antoni Navarro. I, d’aquesta manera, Cubeles va coreografiar Aiguarrós de Castellciutat i Pas de cortesia, «dos balls creats expressament per l’esbart», i, a partir de la seva tasca d’investigació en la dansa d’arrel, també va fer el guió de Nit de Sant Joan, de Festa de Mar i de Matança del porc, «mentre feia col·laboracions amb altres esbarts».

Gros apunta que Vincles «permet recuperar moltes danses que l’esbart ja no ballava, però totes vinculades amb Cubeles, ja sigui perquè les havia coreografiat o guionitzat». En uns tres quarts d’hora es presenten sis peces, unes de més curtes i altres de més llargues, incloent fragments de Festa de Mar i Nit de Sant Joan. La interpretació va a càrrec dels 25 dansaires i, depenent de les peces, hi ha sis parelles ballant a l’escenari o bé una sola parella. Però, degut a la covid-19, en cap moment hi ha canvi de vestuari i, per tant, es fa tot l’espectacle seguit.

Però el que sí que hi ha entre peça i peça són uns enllaços musicals d’entre mig minut i un minut. El director de l’Esbart Manresà ha demanat que li fes aquestes transicions a la musicòloga Pilar Lòpez, que havia fet de pianista per a Cubeles, «i toca músiques que el mestre havia treballat».

L’Esbart Manresà ja va presentar fragments de Vincles al cinquè Memorial Vicenç Orriols, celebrat el passat 30 de maig; i va fer-ne una preestrena (sense els enllaços) dissabte passat al 52è Festival de Dansa folklòrica de Gironella. Però l’estrena oficial serà dijous (22 h) en el marc del Festival Ésdansa de les Preses (la Garrotxa) i, seguidament, divendres (21.30 h) a la plaça Porxada de Manresa, en el marc de la festa major. A l’Ésdansa hi han actuat altres cops: el 2018 hi van estrenar De l’ós; i l’any passat, Totes. Gros destaca que «és dels grans festivals de dansa tradicional, amb el Dansàneu i la Fira Mediterrània», que l’any que ve els coproduirà un espectacle sobre Sant Ignasi.

Vincles també es podrà veure el 4 de setembre a Aguilar de Segarra; el 12 de setembre a la Fumera de Sallent; i el 3 d’octubre a Sant Joan. Pel que fa a Totes, un muntatge feminista de 20 minuts, el ballaran avui (21.30 h) a la Terrasseta de l’Alternativa de Manresa.