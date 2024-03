Carles Cases reuneix més de dues-centes persones per escoltar el tast de "Música per a Ventura Pons"

La sala 1 dels Cinemes Bages Centre es va convertir dimecres al vespre en l’escenari de la presentació del darrer disc de Carles Cases, Música per a Ventura Pons. Més de dues-centes persones van poder gaudir d’un tastet d’aquest treball discogràfic amb el músic i compositor sallentí, acompanyat dels seus inseparables Strings Band (Alberto Reguera al violí, Sveta Trushka al violoncel i Manel Fortià al contrabaix) va interpretar peces com Trio, de la banda sonora de la pel·lícula Actrius, Bourrée i Fanny, del film Amic/Amat o la coneguda Voluntat, pertanyent a El perquè de tot plegat. Cases va explicar que feia molt temps que tenia aquest projecte guardat a la nevera. "La idea inicial era fer un disc amb els temes reorquestrats" per al qual va demanar el suport del propi Ventura Pons. El cineasta no passava pel seu millor moment econòmic i li va dir que no. En aquell moment no va poder ser, però Cases tenia "una portada meravellosa amb dues traces que em va fer el xocolater Enric Rovira i vaig pensar que això no es podia quedar aquí". Finalment, el treball es va publicar a finals de gener, pocs dies després de la mort del cineasta, i mantenint les versions originals que apareixien a les pel·lícules.

El tast

Mentre el quartet anava desgranant cada tema, a la gran pantalla s’anaven projectant imatges de les pel·lícules de Ventura Pons, un muntatge elaborat per Gerard Quinto. "No hem pretès fer un treball de sincronia", explicava Cases, "senzillament són imatges de la pel·lícula per contextualitzar cada tema". Després d’una hora de concert i de la càlida resposta del públic, Cases Cases Strings Band van oferir una peça més, fora de programa.

La presentacio

Durant la presentació, Cases va remarcar que "el Ventura mai m’havia dit quina música volia per la pel·lícula, em deixava treballar al meu gust i això li he d’agrair molt perquè em va fer créixer com a compositor". De les trenta-tres pel·lícules que va dirigir Pons, Cases va compondre la música per a setze films, un cas pràcticament únic. El musicòleg Oriol Pérez va posar en relleu abans del concert l’aliança entre aquests dos talents creatius. Una fructífera relació que va durar dues dècades i que el gestor cultural Pep Garcia també va voler recordar. Ell va ser qui, després de molts intents, va aconseguir posar en contacte a Carles Cases amb Ventura Pons. "Tot té una història i d’aquell dia avui fa 33 anys".

Preestrena del documental sobre Carles Cases

D’altra banda, el dia 22 de març arribarà als cinemes Els intocables de Carles Cases, de Matías Boero Lutz, un documental creatiu centrat en la vida i la carrera musical de Carles Cases. Un dia abans, el 21 de març, s’estrenarà als Cinemes Bages Centre. El documental ja es va poder veure en la passada edició del Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya CLAM on el sallentí va rebre un dels Premis d'Honor.