“ARQUIMEA aposta per Canàries com a pol d’innovació i recerca avançada”
Parlem amb Rubén Criado, director general de l’àrea de Noves Tecnologies d’ARQUIMEA i CEO d’ARQUIMEA Research Center
ARQUIMEA és una companyia tecnològica espanyola que opera a escala global en els sectors aeroespacial, defensa, seguretat i ciència. Col·labora amb agències internacionals, forces armades i empreses i centres de recerca líders del sector, aportant solucions innovadores i fiables. L’empresa compta amb un centre propi de recerca i desenvolupament ubicat a les Illes Canàries, l’ARQUIMEA Research Center.
—Per què vau triar expandir-vos a Canàries?
Canàries reuneix de manera única les condicions necessàries per a un centre de recerca capdavanter. Per a ARQUIMEA, instal·lar part de la nostra activitat a l’arxipèlag va ser una decisió estratègica: hi vam trobar un ecosistema que afavoreix la innovació, amb una col·laboració publicoprivada cada vegada més sòlida. A més, ofereix un marc fiscal competitiu que facilita el desenvolupament de projectes tecnològics complexos i la seva ràpida arribada al mercat.
—Quines oportunitats podria oferir Canàries com a hub empresarial o d’innovació?
Les illes ofereixen un entorn que combina competitivitat fiscal, seguretat jurídica i projecció internacional. Tot això, juntament amb un ecosistema professional en expansió, converteix Canàries en una destinació atractiva per a iniciatives empresarials amb visió de futur.
—Podria compartir un cas concret d’èxit que hàgiu assolit gràcies a ser a Canàries?
ARQUIMEA Research Center n’és un clar exemple. En pocs anys s’ha consolidat com un entorn de recerca avançada. Destaca el projecte europeu QCIRCLE, que busca crear a Canàries un Centre d’Excel·lència en tecnologies quàntiques. A més, hem impulsat spin-offs com Volinga, centrada en entorns 3D, o Molefy Pharma i PULSAR HRI, que demostren com la recerca local genera solucions amb impacte real.
—Quin impacte ha tingut ser-hi pel que fa a creixement, ingressos o projecció internacional per a vosaltres?
L’impacte ha estat molt positiu. Hem ampliat les nostres línies de recerca, reforçat col·laboracions clau i augmentat la nostra projecció internacional. L’ecosistema científic i acadèmic local, amb universitats i centres com l’IAC, l’ITER, la PLOCAN o l’ITC, ha estat clau per al desenvolupament d’una recerca avançada.
—Quins consells donaríeu a altres empreses que estiguin considerant expandir-se a Canàries?
Canàries ofereix un entorn excepcional per créixer. És important col·laborar amb les institucions locals, aprofitar el seu marc fiscal i integrar-se en l’ecosistema professional. En el nostre cas, aquesta combinació ha permès avançar amb rapidesa i amb una visió internacional.
