Elena Alfaro: EVA: El despertar vibracional d’un Nou Model d’Estat (2026)
De la paràlisi col·lectiva a la cocreació d’un futur Estat de Vibració Alta (EVA)
Parlem amb Elena Alfaro, visionària humanista, fundadora d’EMO Insights, FANScinology i Leonardos Club, i Top 100 conferenciant de Thinking Heads
Què passa quan una nació sencera vibra a baixa freqüència? No parlo de depressió clínica, sinó més profund: un estat col·lectiu de desànim, desconfiança i resignació que s'ha convertit en l'atmosfera respirada per milions. Fa tant de temps que som sota la crispació que hem oblidat com se sent l'esperança. I és aquí, en aquest silenci, on necessitem una proposta revolucionària que no sigui política sinó radicalment humana.
Fa més de vint anys que acompanyo líders, emprenedors i equips a través de les seves crisis més profundes. He vist com persones brillants es paralitzaven davant d'un futur negre que s'imaginaven. He observat governs que prenien decisions des de la por, empreses que es dissenyaven des de la urgència traumatitzada, ciutadanies que es fracturaven per polarització emocional. I sempre he arribat a la mateixa conclusió: el problema no és pas la realitat. El problema és la vibració des de la qual observem aquesta realitat.
En els darrers anys, la nostra societat s'ha convertit en experta en diagnòstics apocalíptics. Tenim catàlegs perfectament documentats de tot allò que ens destrueix: crisi climàtica, desigualtats sistèmiques, corrupció institucional, polarització, violència de gènere, por a la IA, col·lapse de referents morals. Però aquí hi ha el dilema: cada diagnòstic que amplifiquem ens submergeix més profundament en un estat vibracional de baixa freqüència. Ens hem entrenat com a col·lectiu per ser experts en crisi, però som principiants absoluts en transformació. I és aquí on neix EVA (Estat de Vibració Alt): un model que es pregunta una cosa que ningú no s'atreveix a preguntar: i si dissenyéssim un país, una empresa, una comunitat, des de la pregunta oposada?
El model EVA explicat
-¿Per què un país pot col·lapsar per estats emocionals i no només per economia o geoestratègia?
-La història ho demostra. Alemanya no va caure en mans de Hitler per falta de recursos. Va caure per la vergonya col·lectiva després de Versalles. L’OTAN va intervenir a Kosovo impulsada per la culpa acumulada de Ruanda i Bòsnia. Les tensions entre l’Iran i Israel estan alimentades per la venjança històrica. L’economia és símptoma. La geopolítica és l’escenari. Però l’emoció és el motor que mou tota la màquina. Això és el que passem per alt: ciutats que es fracturen per polarització emocional, governs que trontollen perquè els ciutadans han perdut la confiança en ells, països que miren cap a un altre costat moguts per la por. Quan l’estat emocional col·lectiu s’enfonsa, totes les altres coses col·lapsen després.
Quan l'estat emocional col·lectiu s'ensorra, tota la resta col·lapsa després.
-¿Què hi ha darrere de la «vibració emocional» a nivell científic?
-Aquí és on EVA deixa de ser filosofia i es converteix en ciència. Som energia, l’energia és vibració, i les nostres emocions vibren en freqüències diferents. Antonio Damasio va revolucionar la neurociència demostrant que tota emoció genera energia elèctrica i patrons mesurables al cervell. Candace Pert va descriure les emocions com a molècules vibracionals que es transmeten per tot el cos. I com va dir Richard Davidson, les emocions es contagien. Són dades biològiques amb impacte col·lectiu mesurable.
-¿Com es diferencia EVA del model de benestar finlandès o de l’hedonisme d’Estat?
-Finlàndia ha construït una cosa exemplar: un model basat a oferir benestar garantit, seguretat institucional sòlida, i experiències vitals lligades a la família i la cultura de la persistència. És admirable. Però continua orientat a una cosa crucial: crear condicions perquè l’individu senti felicitat, un estat subjectiu, privat i fluctuant. EVA és radicalment diferent. No busca ciutadans més «feliços». Busca ciutadans més conscients, més autònoms. EVA estableix un marc en què l’entrenament emocional col·lectiu, l’autoconeixement individual i la cura mútua es converteixen en els fonaments des dels quals persones i societats pensen, decideixen i actuen. Mentre el model de benestar ofereix condicions positives, EVA ofereix transformació de consciència.
-¿Quines serien les columnes estructurals d’un Estat EVA?
-Un Estat convencional se sosté en economia, serveis socials, territori, cultura i identitat, i tecnologia. Correcte. Però EVA fa girar tota l’estructura al voltant d’una columna emocional conscient: educació en atenció plena i intel·ligència emocional des de primària, on cos, ment i esperit van integrats a cada programa educatiu. A més està està recolzada en una columna ambiental dissenyada per elevar: llum natural, aigua, música, vegetació abundant, arquitectura que genera espais públics harmoniosos... Per una columna tecnològica visual i accessible que facilita les coses, que promou l’«Allyship» (suport actiu) en lloc del «Bulling» i que redueix la incertesa en lloc d’ampliar-la. També per una columna institucional responsable, on els líders reten comptes, també de la seva contribució a la polarització, on psicòlegs, antropòlegs i sociòlegs s’incorporen a la gestió pública per introduir la dimensió humana. I d’una columna identitària que aprèn de la història mundial, no per repetir-la, sinó per refrescar referències humanistes i visualitzar un futur millor on tots cabem.
EVA estableix un marc on l'entrenament emocional col·lectiu, l'autoconeixement individual i la cura mutu es converteixen en els fonaments des dels quals persones i societats pensen, decideixen i actuen
-¿Com es veuria un país EVA?
-Seria un lloc on la gent transmetria obertura de ment, positivisme, responsabilitat compartida i proactivitat. Les seves places i carrers tindrien art accessible, els espais verds, el patrimoni històric i el disseny arquitectònic serien protagonistes, on la inspiració fluiria. A nivell administratiu, tindria tràmits senzills creats amb empatia, no amb burocràcia asfixiant. Cada iniciativa pública reflectiria un horitzó comú. Hi hauria tecnologia ètica amb informació clara. Seria referent en formació orientada a l’empoderament, a l’autocura, a l’emprenedoria i a la generació de coneixement. Seria un estat on el «nosaltres» significaria alguna cosa, tindríem orgull de pertinença.
-¿Què t’han ensenyat els líders que han passat per Leonardos Club sobre com transformar sistemes?
-Des del 2018 s’han tingut moltes sessions i, de totes, ha quedat almenys una llavor d’or. No obstant, un dels insights més recents ha sigut que un únic líder elevat pot canviar qualsevol sistema i les seves característiques. Un líder que genera alta vibració és aquell que uneix en lloc de polaritzar. Que inspira perquè s’atreveix a connectar des de la seva pròpia vulnerabilitat. Que es desdiu amb humilitat quan s’equivoca. Que ven il·lusió i esperança en lloc de por. Que presumeix d’aprendre cada dia. Aquest líder no promet paradisos sinó caminar junts. I aquest canvi de to, de vibració, és contagiós.
Per acabar, m’agradaria dir, que el futur no es decideix en cimeres polítiques ni en sales de juntes. Es decideix amb la vibració des de la qual actues cada matí. Si volem un país que construeixi, que avanci, que respiri esperança, ha de començar avui, en el 2026, a la nostra pròpia casa, amb la nostra pròpia família. Sota la creença que el que emociona, connecta. El que connecta, es manté. I el que es manté, transforma.
