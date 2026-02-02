Reconeixement al paper transformador de les empreses en la societat
Els Premis Empresa de l’Any Banc Sabadell condecoren, des del 1980, organitzacions excel·lents per la seva visió, estratègia i compromís
Al llarg de més de quatre dècades, els Premis Empresa de l’Any Banc Sabadell s’han convertit en una cita de referència del calendari econòmic i empresarial de Catalunya. Impulsats per Banc Sabadell, aquests guardons tenen per objectiu reconèixer l’esforç, la capacitat de lideratge i la contribució del teixit empresarial a la construcció d’una societat més pròspera, innovadora i cohesionada. En un context de transformació constant, els premis actuen com un aparador del talent empresarial i com un reconeixement públic a aquelles organitzacions que destaquen pel seu impacte econòmic i social.
El funcionament d’aquest certamen es recolza en un procés de selecció rigorós i transparent. Les candidatures són proposades per EL PERIÓDICO i han de correspondre a empreses amb activitat a Catalunya. Totes elles van ser avaluades el 26 de gener passat per un jurat compost per Joan Romero, director executiu d’Acció; el CEO i el director general de Prensa Ibérica, Aitor Moll i Sergi Guillot; els directors d’EL PERIÓDICO Albert Sáez i Fèlix Noguera; Xavier Comerma, director general adjunt de Banc Sabadell; o representants d’altres empreses de contrastada trajectòria, com Port de Barcelona, el Consorci de la Zona Franca, ESADE, Iese, Pimec, Fira de Barcelona, Mango, Barcelona Global, el Col·legi d’Economistes i El Corte Inglés. Els membres d’aquest jurat van analitzar els mèrits de cada candidatura i van emetre la seva votació, establint per majoria simple els guanyadors.
Els criteris de valoració variaven segons la categoria, però compartien una visió comuna: Destacar les empreses que aporten valor més enllà dels resultats econòmics. Es van tenir en compte aspectes com la innovació tecnològica, la internacionalització, la sostenibilitat ambiental, la transformació digital, la interconnexió empresarial, el compromís social o la capacitat d’inspirar noves vocacions emprenedores i industrials.
L’entrega dels premis –que tenen caràcter honorífic i no compten amb dotació econòmica– es realitzarà en una gala que tindrà lloc el dia 23 de febrer al Palauet Casades de Barcelona.
Les categories
La principal categoria del certamen és el Premi Empresa de l’Any Banc Sabadell, que distingeix una companyia per la seva sòlida trajectòria, el seu creixement sostingut i el seu paper com a referent dins del teixit industrial. El jurat valora especialment la seva capacitat per generar riquesa i ocupació, la fortalesa de la seva marca, la seva competitivitat en un entorn exigent i el seu compromís amb el progrés econòmic i social.
Al costat d’aquest guardó, Banc Sabadell entregarà també el Premi a l’Empresari o Empresària de l’Any, una distinció que reconeix la tasca d’una figura directiva destacada pel seu lideratge, la seva visió estratègica i la seva contribució al desenvolupament i consolidació de projectes empresarials de llarg recorregut.
A més d’aquestes dues categories principals, el certamen contempla altres premis que permeten reflectir la diversitat i complexitat de l’ecosistema empresarial català. Es reconeix l’aportació de l’empresa familiar, el compromís amb la sostenibilitat, l’aposta per la innovació i la projecció internacional, així com l’impacte social corporatiu i l’impuls a la transformació industrial vinculada a la Indústria 4.0. Finalment, els premis inclouen una categoria dedicada a la Millor Empresa Emergent de l’Any, que, a diferència de la resta, es decideix mitjançant votació popular.
Amb aquesta edició, els Premis Empresa de l’Any Banc Sabadell reforcen la seva vocació de reconèixer les empreses com a agents clau de transformació econòmica, social i tecnològica, i consoliden el seu paper com un dels principals referents del reconeixement empresarial a Catalunya.
