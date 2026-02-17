Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Yikou Bubble Tea: un glop d’Àsia al cor de Manresa

És el primer establiment de la ciutat especialitzat en la popular beguda asiàtica de te amb perles

La propietària de Yikou, Lorena Zhu, mostrant productes de l'establiment

La propietària de Yikou, Lorena Zhu, mostrant productes de l'establiment / Queralt Casals

Queralt Casals

Manresa

El bubble tea és una beguda d’origen taiwanès feta a base de te, llet i boles de tapioca que, en els últims anys, s’ha convertit en tot un fenomen. Yikou Bubble Tea és el primer establiment especialitzat a Manresa d’una de les begudes més populars de la cultura asiàtica. Situat al centre de la ciutat, aquest local ofereix una experiència gastronòmica que combina tradició oriental, innovació i un marcat caràcter artesanal.

L'espai combina minimalisme i detalls inspirats en la cultura asiàtica

El nom «Yikou», que significa literalment «un glop» o «una mossegada», vol simbolitzar aquesta idea de descobrir la cultura asiàtica a través de petits tastos plens de significat. L’objectiu de Yikou és portar el sabor original del te amb perles (o bombolles) tal com es consumeix a l’Àsia, però adaptat als gustos actuals i amb una aposta decidida per ingredients frescos i de qualitat. La seva carta inclou des de tes verds i negres clàssics fins a combinacions afruitades amb toppings diversos, pensades tant per als habituals del bubble tea com per a aquells que s’hi apropen per primera vegada.

El bubble tea és una beguda d’origen taiwanès feta a base de te, llet i boles de tapioca

Pastissos i galetes artesanals

A més de la seva oferta de begudes, Yikou complementa la proposta amb galetes i pastissos artesanals baixos en sucre i greix, snacks asiàtics i opcions salades com ‘hot dogs’ d’estil oriental o ramen, ampliant així l’experiència més enllà del bubble tea. Una de les novetats més sorprenents de la seva carta, que evoluciona constantment oferint productes nous depenent l’època de l’any, són els ‘Sushi Taco’, un invent que ja ha revolucionat el mercat gastronòmic asiàtic, que combina la forma del taco i l’essència del sushi, i que Yikou acaba de portar a Manresa. També fan pastissos d’aniversari per encàrrec.

A Yikou elaboren pastissos artesans i opcions salades com ‘hot dogs’ i ‘tacos’ d’estil asiàtic

El local neix de la iniciativa de Lorena Zhu (Rongrong Zhu en xinès), nascuda a la Xina, que va arribar a la capital del Bages el 2009. Després de formar-se en rebosteria i en l’elaboració de bubble tea al seu país d’origen, va decidir obrir l’estiu del 2024 un espai a Manresa que connectés la tradició asiàtica amb una visió mediterrània basada en productes artesanals i saludables.

Un espai al centre de Manresa

Ubicat al número 54 del Passeig de Pere III, Yikou, que obre cada dia de la setmana d’11 del matí a 9 del vespre, s’ha consolidat com un nou punt de trobada per als amants del bubble tea i per a aquells que busquen noves experiències gastronòmiques. Amb una decoració que combina minimalisme i detalls inspirats en la cultura asiàtica, l’establiment és el lloc ideal tant per prendre un te amb perles i uns dolços en un ambient tranquil, com per fer-hi un petit àpat original.

L'establiment està ubicat al número 54 del Passeig de Pere III

Amb noves creacions en desenvolupament i una aposta per la innovació constant, Yikou Bubble Tea (www.yikou.es) es posiciona com una opció destacada de l’oferta gastronòmica local, que permet viatjar a l’Àsia sense sortir de Manresa.

