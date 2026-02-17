Yikou Bubble Tea: un glop d’Àsia al cor de Manresa
És el primer establiment de la ciutat especialitzat en la popular beguda asiàtica de te amb perles
El bubble tea és una beguda d’origen taiwanès feta a base de te, llet i boles de tapioca que, en els últims anys, s’ha convertit en tot un fenomen. Yikou Bubble Tea és el primer establiment especialitzat a Manresa d’una de les begudes més populars de la cultura asiàtica. Situat al centre de la ciutat, aquest local ofereix una experiència gastronòmica que combina tradició oriental, innovació i un marcat caràcter artesanal.
El nom «Yikou», que significa literalment «un glop» o «una mossegada», vol simbolitzar aquesta idea de descobrir la cultura asiàtica a través de petits tastos plens de significat. L’objectiu de Yikou és portar el sabor original del te amb perles (o bombolles) tal com es consumeix a l’Àsia, però adaptat als gustos actuals i amb una aposta decidida per ingredients frescos i de qualitat. La seva carta inclou des de tes verds i negres clàssics fins a combinacions afruitades amb toppings diversos, pensades tant per als habituals del bubble tea com per a aquells que s’hi apropen per primera vegada.
Pastissos i galetes artesanals
A més de la seva oferta de begudes, Yikou complementa la proposta amb galetes i pastissos artesanals baixos en sucre i greix, snacks asiàtics i opcions salades com ‘hot dogs’ d’estil oriental o ramen, ampliant així l’experiència més enllà del bubble tea. Una de les novetats més sorprenents de la seva carta, que evoluciona constantment oferint productes nous depenent l’època de l’any, són els ‘Sushi Taco’, un invent que ja ha revolucionat el mercat gastronòmic asiàtic, que combina la forma del taco i l’essència del sushi, i que Yikou acaba de portar a Manresa. També fan pastissos d’aniversari per encàrrec.
A Yikou elaboren pastissos artesans i opcions salades com ‘hot dogs’ i ‘tacos’ d’estil asiàtic
El local neix de la iniciativa de Lorena Zhu (Rongrong Zhu en xinès), nascuda a la Xina, que va arribar a la capital del Bages el 2009. Després de formar-se en rebosteria i en l’elaboració de bubble tea al seu país d’origen, va decidir obrir l’estiu del 2024 un espai a Manresa que connectés la tradició asiàtica amb una visió mediterrània basada en productes artesanals i saludables.
Un espai al centre de Manresa
Ubicat al número 54 del Passeig de Pere III, Yikou, que obre cada dia de la setmana d’11 del matí a 9 del vespre, s’ha consolidat com un nou punt de trobada per als amants del bubble tea i per a aquells que busquen noves experiències gastronòmiques. Amb una decoració que combina minimalisme i detalls inspirats en la cultura asiàtica, l’establiment és el lloc ideal tant per prendre un te amb perles i uns dolços en un ambient tranquil, com per fer-hi un petit àpat original.
Amb noves creacions en desenvolupament i una aposta per la innovació constant, Yikou Bubble Tea (www.yikou.es) es posiciona com una opció destacada de l’oferta gastronòmica local, que permet viatjar a l’Àsia sense sortir de Manresa.
- Més de la meitat de les carrosses no assisteixen a la rua de carnaval de Berga
- Declaració de la Renda 2026 a Catalunya: la deducció pel lloguer que et pot fer recuperar fins a 1.000 €
- El propietari d'un restaurant de la Cerdanya explica com Pujol Ferrusola el va enganyar amb un préstec de 300.000 euros
- La destrossa de la ventada en un bosc de Catalunya: amb pocs minuts va fer caure tots els pins de més de 15 metres
- El Pirineu registra nevades de rècord, però els científics alerten d'una disminució de la neu a llarg termini
- Demanen tres anys de presó per encomanar unes obres a unes cases a Das i crear un entramat per no pagar-les
- Alba Flores omple d'emoció la presó de dones de Wad Ras amb la presentació de 'Flores para Antonio'
- Els lladres perfeccionen noves tècniques per a obrir panys: de l''impresioning' i el 'topolino' als xiclets de menta i els clips