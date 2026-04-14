Un Executive MBA en català i sense haver de desplaçar-se a Barcelona: així és l'aposta de la UVic
Un programa pensat per potenciar l’estil de lideratge propi d’empresaris i directius de diferents sectors a Catalunya
Davant d'un mercat definit per la volatilitat i la irrupció tecnològica, gestionar una organització basant-se només en l’experiència acumulada ha quedat obsolet. L'alta direcció actual exigeix una agilitat mental capaç d'adoptar visions globals i estratègiques i liderar un equip més enllà dels negocis. És per això que, empresaris com en Roger Molist, Responsable de Contractació Pública a BENITO URBAN, decideixen fer un pas endavant i formar-se per ser millors líders. Com ell, altres directius trien formacions com l’Executive MBA (EMBA) a la UVic-UCC: “L'Executive MBA et dona una caixa d'eines brutal; és una muntanya que no és fàcil de pujar, però realment, vist des de dalt, el benefici és brutal i el canvi val la pena”.
Entès com un programa d'alt rendiment per a professionals que ja tenen bagatge, l'Executive MBA es presenta com una formació estratègica més que com una simple formació tècnica. No es tracta només d'obtenir un títol, sinó de participar en un procés dissenyat per a perfils que desitgen millorar les seves habilitats gerencials i trobar un estil de lideratge propi i autèntic. En aquest sentit, la proposta de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) destaca per oferir un pla d’estudis que, a banda de garantir la flexibilitat que exigeix el dia a dia de l’empresari, genera oportunitats úniques per establir connexions de valor i evolucionar professionalment sense haver de renunciar a la mateixa realitat.
Un format híbrid que permet una conciliació total
Dins d'aquest ecosistema de canvi, la UVic-UCC ha articulat una proposta que destaca pel seu pla d’estudis i la seva gran adaptabilitat al dia a dia de l’empresari. Un dels grans actius del seu MBA és que es desenvolupa en català, permetent una connexió directa amb l'ADN del teixit industrial i l'empresa familiar catalana. El format híbrid és una de les peces mestres del programa, ja que combina la comoditat de les sessions en línia els dijous amb una única jornada presencial al mes a Vic. Aquesta logística garanteix que l’energia es concentri en l'aprenentatge, facilitant una conciliació que no sacrifica el pols laboral ni el temps personal.
És precisament en aquestes trobades a peu de campus on l'aprenentatge s'enriqueix amb la presència del professor i d'un guest speaker, un empresari o directiu en actiu, que ofereix una visió actual i diferent sobre el lideratge. Alhora, aquestes jornades esdevenen un espai clau de networking per establir connexions d’alt nivell i crear una xarxa de confiança entre professionals dels diferents sectors. Aquesta dinàmica permet compartir experiències davant de reptes socioeconòmics comuns, teixint aliances i sinergies que van molt més enllà de l'aula.
La metodologia de l’Executive MBA de la UVic-UCC parteix de la base que tothom pot ser un líder si aprèn a potenciar les seves pròpies capacitats. Per això, el màster inclou l’Executive Empowering Plan, amb sessions de coaching individualitzat sota el mètode GROW. Aquest acompanyament ajuda cada alumne a definir el seu estil de lideratge únic per transformar persones, empreses i entorns, potenciant l'autenticitat que marca la diferència en els comitès de direcció actuals.
El camí cap a la renovació del directiu i gerent actual
Aquesta iniciativa actua com un pont sòlid entre les aules i les oficines, oferint una oportunitat definitiva per valorar el talent i créixer des de la proximitat. Per a aquells professionals que vulguin aprofundir en com és aquest programa, la UVic-UCC ha previst una sessió informativa. El pròxim 13 de maig a les 19:30 h, tindrà lloc un Open Day online, dissenyat per resoldre dubtes i conèixer de prop la metodologia. A més, el 28 d’abril se celebrarà un webinar gratuït centrat en la gestió de la intel·ligència artificial i el valor del pensament crític en el lideratge modern. Una oportunitat perfecta per integrar nous coneixements i descobrir oportunitats per entendre el món empresarial des d’un altre prisma.
